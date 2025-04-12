Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 400 тыс

Джером Руссийон - статистика

Амьен
6 января 1993 (33)
#21 | Защитник
175 см
Франция
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Унион
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 29 тур
Байер
0 : 0
12.04.2025
Унион
78' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Унион
1 : 0
06.04.2025
Вольфсбург
79' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Фрайбург
1 : 2
30.03.2025
Унион
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Унион
1 : 1
15.03.2025
Бавария
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Айнтрахт
1 : 2
09.03.2025
Унион
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Унион
0 : 1
02.03.2025
Хольштайн
65' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Унион
0 : 0
01.02.2025
РБ Лейпциг
84' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Унион
2 : 1
19.01.2025
Майнц
85' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Унион
0 : 2
15.01.2025
Аугсбург
1' - 62'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Хайденхайм
2 : 0
11.01.2025
Унион
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Унион
1 : 1
14.12.2024
Бохум
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
0 : 0
08.11.2024
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Бавария
3 : 0
02.11.2024
Унион
80' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
27.10.2024
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хольштайн
0 : 2
20.10.2024
Унион
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Унион
2 : 1
05.10.2024
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Унион
1 : 0
30.08.2024
Санкт-Паули
Был в запасе
Главные новости
Фото«Рубин» объявил о переходе экс-нападающего «Интера»
20:00
Уволенный из «Ростова» Альба может возглавить другую команду РПЛ
19:49
ЦСКА исполнит мечту Вагнера Лава: «Полный восторг!»
19:35
Реакция Карпина на увольнение Альбы из «Ростова»
19:12
Канчельскис посоветовал российскому футболисту уезжать в Европу: «Будет кусать локти, если не попробует»
18:58
4
Карпин назвал своего фаворита на «Золотой мяч»-2026
18:50
2
Иванов отреагировал на резонансное высказывание единоросса Колесникова
18:41
2
Уволенного из «Ростова» Альбу назвали «жуликом»: «Я просто поражаюсь, кто к нам приезжает»
18:30
9
Карпин ответил на вопрос о снятии бана со сборной России
18:24
Хусанов может уйти из «Ман Сити» в другой топ-клуб АПЛ
18:15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+