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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хольштайн - Унион
Хольштайн - Унион: обзор матча 20 октября 2024
Хольштайн
20.10.2024, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
0 : 2
Завершен
Унион
18'
А. Кемлейн
89'
Т. Роте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хольштайн - Унион
89'
ГОЛ! 0:2!
Т. Роте
Пас отдал
Л. Бенеш
87'
Замена
Я. Хаберер
️️️️
А. Кемлейн
87'
Замена
Р. Сков
️️️️
Джордан
Замена
Ф. Арп
️️️️
А. Гигович
80'
Желтая карточка
Н. Ремберг
79'
Замена
М. Шульц
️️️️
Ф. Порат
79'
75'
Замена
Джордан
️️️️
Б. Холлербах
75'
Замена
Л. Бенеш
️️️️
Й. Вертессен
73'
Желтая карточка
Ф. Реннов
Замена
Т. Пухач
️️️️
П. Эррас
68'
Желтая карточка
М. Коменда
66'
Замена
Ш. Мачино
️️️️
М. Кнудсен
46'
Замена
С. Скрыбски
️️️️
А. Бернхардссон
34'
27'
Замена
У. Ен Чон
️️️️
Т. Скарке
18'
ГОЛ! 0:1!
А. Кемлейн
Пас отдал
Т. Роте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хольштайн
8
Тимо Беккер
(К)
ЦЗ
4
Патрик Эррас
ОП
5
Марко Ивежич
ЦП
21
Николай Ремберг
ЦП
4
Магнус Кнудсен
ЦП
8
Армин Гигович
ЦП
17
Александер Бернхардссон
ЦФ
1
Тимон Вайнер
ЦФ
3
Марко Коменда
ЦФ
27
Финн Порат
ЦФ
11
Бенедикт Пихлер
ЦФ
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
4
Том Роте
ЛЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
(К)
ПЗ
6
Алеша Кемлейн
ОП
8
Рани Хедира
ОП
21
Тим Скарке
ПВ
17
Бенедикт Холлербах
ЦФ
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
Хольштайн
37
Доминик Яворчек
ЛЗ
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
23
Лассе Розенбом
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
7
Стивен Скрыбски
ПВ
33
Томас Дахне
ЦФ
6
Макс Гешвилль
ЦФ
18
Шуто Мачино
ЦФ
7
Фиете Арп
ЦФ
Унион
1
Александер Шволов
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
8
Ласло Бенеш
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
24
Роберт Сков
ПВ
9
Джордан
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
1-1-4-5
8
Беккер
4
Эррас
5
Ивежич
4
Кнудсен
8
Гигович
21
Ремберг
1
Вайнер
11
Пихлер
27
Порат
3
Коменда
17
Бернхардссон
3-4-1-2
1
Реннов
5
Дехи
7
Фогт
2
Лейте
28
Триммель
6
Кемлейн
8
Хедира
4
Роте
21
Скарке
11
Вертессен
17
Холлербах
4
Эррас
27
Пухач
27
Пухач
4
Эррас
27
Порат
10
Шульц
10
Шульц
27
Порат
17
Бернхардссон
7
Скрыбски
7
Скрыбски
17
Бернхардссон
4
Кнудсен
18
Мачино
18
Мачино
4
Кнудсен
8
Гигович
7
Арп
7
Арп
8
Гигович
6
Кемлейн
19
Хаберер
19
Хаберер
6
Кемлейн
11
Вертессен
8
Бенеш
8
Бенеш
11
Вертессен
21
Скарке
11
Чон
11
Чон
21
Скарке
Джордан
24
Сков
24
Сков
Джордан
17
Холлербах
9
Джордан
9
Джордан
17
Холлербах
Остались в запасе
Хольштайн
Унион
37
Доминик Яворчек
ЛЗ
23
Лассе Розенбом
ЦЗ
33
Томас Дахне
ЦФ
6
Макс Гешвилль
ЦФ
1
Александер Шволов
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Остались в запасе
37
Доминик Яворчек
ЛЗ
23
Лассе Розенбом
ЦЗ
33
Томас Дахне
ЦФ
6
Макс Гешвилль
ЦФ
Остались в запасе
1
Александер Шволов
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Статистика матча Хольштайн - Унион
2
1
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
3
Нарушения
8
11
Офсайды
1
4
Количество передач
434
479
Сейвы
2
4
Точность передач %
79
81
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
9
11
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.37
1.1
Матчи команд
Хольштайн
Германия. Кубок, 1/8 финала
Хольштайн
- : -
01.12.2026
Кельн
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хольштайн
3 : 0
28.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Унион
Германия. Бундеслига, 12 тур
Унион
- : -
05.12.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
2 : 1
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Информация о матче
Главный судья:
Тимо Герах
(Ландау-Кейххайм)
Стадион:
Holstein-Stadion, Kiel
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