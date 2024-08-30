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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Унион - Санкт-Паули
Унион - Санкт-Паули: обзор матча 30 августа 2024
Унион
30.08.2024, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Санкт-Паули
34'
Б. Холлербах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Унион - Санкт-Паули
Желтая карточка
У. Ен Чон
90'
+4
Желтая карточка
Л. Кверфельд
90'
+1
Замена
Л. Кверфельд
️️️️
Т. Роте
89'
Замена
У. Ен Чон
️️️️
Джордан
89'
83'
Замена
A. Albers Nielsen
️️️️
Й. Эггештайн
83'
Замена
К. Бухалфа
️️️️
Л. Рицка
Замена
Т. Скарке
️️️️
Б. Холлербах
78'
Желтая карточка
Б. Холлербах
76'
Замена
Л. Бенеш
️️️️
Й. Вертессен
67'
Замена
А. Шафер
️️️️
Л. Тусар
67'
61'
Замена
О. Афолаян
️️️️
М. Гилявоги
61'
Замена
Э. Саад
️️️️
Р. Вагнер
45'
+1
Желтая карточка
М. Гилявоги
40'
Замена
А. Дзвигала
️️️️
Э. Смит
ГОЛ! 1:0!
Б. Холлербах
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
4
Том Роте
ЛЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
8
Рани Хедира
(К)
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
17
Бенедикт Холлербах
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
Санкт-Паули
22
Никола Васили
ВР
29
Филипп Треу
ЛЗ
21
Ларс Рицка
ЛЗ
24
Конор Меткалф
ОП
8
Эрик Смит
ЦП
5
Карол Метс
ЦП
36
Джексон Ирвин
(К)
ЦП
18
Роберт Вагнер
ЦП
9
Морган Гилявоги
ЦФ
6
Хауке Валь
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Унион
1
Александер Шволов
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
6
Алеша Кемлейн
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
13
Андраш Шафер
ЦП
21
Тим Скарке
ПВ
11
У Ен Чон
ПВ
Санкт-Паули
1
Бен Волль
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
11
Элиас Саад
ЛВ
11
Карло Бухалфа
ОП
17
Скотт Бэнкс
ПВ
21
Оладапо Афолаян
ЦФ
25
Адам Дзвигала
ЦФ
19
Andreas Albers Nielsen
ЦФ
4-2-1-3
1
Реннов
4
Роте
7
Фогт
2
Лейте
5
Дехи
29
Тусар
8
Хедира
19
Хаберер
9
Джордан
17
Холлербах
11
Вертессен
2-1-4-3
22
Васили
29
Треу
21
Рицка
24
Меткалф
5
Метс
36
Ирвин
18
Вагнер
8
Смит
19
Эггештайн
6
Валь
9
Гилявоги
4
Роте
14
Кверфельд
14
Кверфельд
4
Роте
11
Вертессен
8
Бенеш
8
Бенеш
11
Вертессен
29
Тусар
13
Шафер
13
Шафер
29
Тусар
17
Холлербах
21
Скарке
21
Скарке
17
Холлербах
9
Джордан
11
Чон
11
Чон
9
Джордан
21
Рицка
11
Бухалфа
11
Бухалфа
21
Рицка
18
Вагнер
11
Саад
11
Саад
18
Вагнер
9
Гилявоги
21
Афолаян
21
Афолаян
9
Гилявоги
8
Смит
25
Дзвигала
25
Дзвигала
8
Смит
19
Эггештайн
19
19
19
Эггештайн
Остались в запасе
Унион
Санкт-Паули
1
Александер Шволов
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
6
Алеша Кемлейн
ОП
1
Бен Волль
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
17
Скотт Бэнкс
ПВ
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
1
Александер Шволов
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
6
Алеша Кемлейн
ОП
Остались в запасе
1
Бен Волль
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
17
Скотт Бэнкс
ПВ
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Унион - Санкт-Паули
3
1
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
10
11
Офсайды
2
3
Количество передач
366
590
Сейвы
1
4
Точность передач %
74
78
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
0.74
0.39
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 12 тур
Унион
- : -
05.12.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
2 : 1
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Санкт-Паули
- : -
06.12.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Динамо Дрезден
2 : 1
28.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Бастиан Данкерт
(Росток)
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
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