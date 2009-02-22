Хуан Карлос Менсегес - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Хуан Карлос
|Фамилия
|Менсегес
|Команда
|Сан-Лоренсо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 февраля 1984 (39 лет)
|Рост
|174
|Вес
|68
|Имя
|Хуан Карлос
|Фамилия
|Менсегес
|Команда
|Сан-Лоренсо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 февраля 1984 (39 лет)
|Рост
|174
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вест Бромвич
|7
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.05.2009
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|0:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|17.05.2009
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|0:2
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|09.05.2009
|1' -86'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|3:1
|Уиган Атлетик (Уиган)
|02.05.2009
|69' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|1:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|25.04.2009
|64' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|3:0
|Сандерленд (Сандерленд)
|88'
|03.03.2009
|72' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:3
|Арсенал (Лондон)
|28.02.2009
|Был в запасе
|Эвертон (Ливерпуль)
|2:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|22.02.2009
|77' -90'
|Фулхэм (Лондон)
|2:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)