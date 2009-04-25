Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вест Бромвич - Сандерленд
Вест Бромвич - Сандерленд: обзор матча 25 апреля 2009
Вест Бромвич
25.04.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 34 тур
3 : 0
Завершен
Сандерленд
40'
Й. Ольссон
58'
К. Брант
88'
Х. Карлос Менсегес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Сандерленд
Желтая карточка
Ф. Бардсли
ГОЛ! 3:0!
Х. Карлос Менсегес
Пас отдал
К. Брант
Замена
Д. Хили
️️️️
Т. Тайнио
Замена
Х. Карлос Менсегес
️️️️
Г. Дорранс
ГОЛ! 2:0!
К. Брант
Замена
С. Мальбранк
️️️️
К. Эдвардс
Замена
Д. Уайтхэд
️️️️
Э. Рид
Замена
Ю. Мулумбу
️️️️
Д. Симпсон
Замена
Ш. Мартис
️️️️
А. Мейте
ГОЛ! 1:0!
Й. Ольссон
Пас отдал
А. Мейте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
33
Скотт Карсон
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
4
Абдулае Мейте
ЦЗ
51
Джанни Зуиверлон
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
14
Джонатан Грининг
ЦП
10
Роберт Корен
ЦП
20
Джей Симпсон
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Сандерленд
13
Мартон Фулоп
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
0
Калум Дэвенпорт
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Энди Рид
ЛП
10
Теему Тайнио
ЦП
7
Карлос Эдвардс
ЦП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Рики Сбраджиа
Вест Бромвич
4
Шелтон Мартис
ЦЗ
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
10
Хуан Карлос Менсегес
ПП
Сандерленд
4
Дин Уайтхэд
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
15
Дэвид Хили
ЦФ
4-4-1
33
Карсон
4
Робинсон
51
Зуиверлон
13
Ольссон
4
Мейте
18
Дорранс
14
Грининг
10
Корен
11
Брант
20
Симпсон
3-2-3-2
13
Фулоп
4
Коллинс
35
Фердинанд
0
Дэвенпорт
27
Бардсли
15
Ричардсон
10
Тайнио
7
Эдвардс
11
Рид
12
Сиссе
9
Джонс
4
Мейте
4
Мартис
4
Мартис
4
Мейте
20
Симпсон
21
Мулумбу
21
Мулумбу
20
Симпсон
18
Дорранс
10
Менсегес
10
Менсегес
18
Дорранс
10
Тайнио
15
Хили
15
Хили
10
Тайнио
11
Рид
4
Уайтхэд
4
Уайтхэд
11
Рид
7
Эдвардс
10
Мальбранк
10
Мальбранк
7
Эдвардс
Остались в запасе
Вест Бромвич
Сандерленд
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Рики Сбраджиа
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Рики Сбраджиа
Статистика матча Вест Бромвич - Сандерленд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Марк Халси
(Болтон)
Стадион:
Хоуторнс
Посещаемость:
26256 из 26484 зрителей (99%)
Новости команд
Все
Вест Бромвич
Сандерленд
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Ковентри» и «Сандерленда» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
«Тоттенхэм» установил еврокубковый рекорд
2025.03.14 16:29
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Ковентри» и «Сандерленда» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+