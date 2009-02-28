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АПЛ 2026/2027
Эвертон - Вест Бромвич
Эвертон - Вест Бромвич: обзор матча 28 февраля 2009
Эвертон
28.02.2009, суббота, 15:45
Англия. Премьер-лига, 27 тур
2 : 0
Завершен
Вест Бромвич
37'
Т. Кэхилл
71'
Л. Саа
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Вест Бромвич
Желтая карточка
Д. Грининг
ГОЛ! 2:0!
Л. Саа
Замена
Л. Саа
️️️️
М. Феллайни
Замена
Л. Мур
️️️️
Д. Симпсон
Желтая карточка
М. Феллайни
Замена
Д. Грининг
️️️️
Б. Валеро
ГОЛ! 1:0!
Т. Кэхилл
Замена
Л. Осман
️️️️
Т. Хибберт
Замена
С. Кастильо
️️️️
Жо
0'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
32
Дэн Гослинг
ЦП
18
Фил Невилл
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
21
Жо
ЦФ
17
Тим Кэхилл
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Вест Бромвич
33
Скотт Карсон
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
4
Абдулае Мейте
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
51
Джанни Зуиверлон
ПЗ
11
Крис Брант
ЛП
10
Роберт Корен
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ПП
20
Джей Симпсон
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Эвертон
13
Карло Нэш
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
7
Сегундо Кастильо
ЦП
21
Леон Осман
ПП
28
Луи Саа
ЦФ
Вест Бромвич
0
Дин Кили
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
14
Джонатан Грининг
ЦП
80
Де Андрада Тейшейра
ЦП
10
Хуан Карлос Менсегес
ПП
27
Люк Мур
ЦФ
4-4-2
1
Ховард
3
Бэйнс
19
Ягиелка
2
Йобо
2
Хибберт
20
Пиенаар
18
Невилл
25
Феллайни
32
Гослинг
17
Кэхилл
21
Жо
4-4-1
33
Карсон
51
Зуиверлон
4
Мейте
4
Донк
4
Робинсон
7
Моррисон
10
Корен
6
Валеро
11
Брант
20
Симпсон
21
Жо
7
Кастильо
7
Кастильо
21
Жо
2
Хибберт
21
Осман
21
Осман
2
Хибберт
25
Феллайни
28
Саа
28
Саа
25
Феллайни
6
Валеро
14
Грининг
14
Грининг
6
Валеро
80
Тейшейра
80
Тейшейра
20
Симпсон
27
Мур
27
Мур
20
Симпсон
Остались в запасе
Эвертон
Вест Бромвич
13
Карло Нэш
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
Главный тренер
Дэвид Мойес
0
Дин Кили
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
10
Хуан Карлос Менсегес
ПП
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
13
Карло Нэш
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
Остались в запасе
0
Дин Кили
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
10
Хуан Карлос Менсегес
ПП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Эвертон - Вест Бромвич
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Стив Беннетт
(Фарнборо, Кент)
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 15:40 (прямая)
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