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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Вест Бромвич
Фулхэм - Вест Бромвич: обзор матча 22 февраля 2009
Фулхэм
22.02.2009, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-лига, 26 тур
2 : 0
Завершен
Вест Бромвич
61'
Б. Замора
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Вест Бромвич
Желтая карточка
П. Робинсон
Замена
О. Дакур
️️️️
Д. Мерфи
Замена
Д. Камара
️️️️
Б. Замора
ГОЛ! 1:0!
Б. Замора
Замена
К. Брант
️️️️
Д. Андрада Тейшейра
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
4
Бреде Хангеланд
ЛЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
15
Пол Кончески
ЦЗ
44
Джон Пэйнтсил
ПЗ
13
Дэнни Мерфи
ЛП
29
Саймон Дэйвис
ЦП
20
Диксон Этуху
ЦП
2
Клинт Демпси
ПП
25
Бобби Замора
ЦФ
Вест Бромвич
33
Скотт Карсон
ВР
25
Леон Барнетт
ЛЗ
4
Абдулае Мейте
ЦЗ
4
Пол Робинсон
ЦЗ
51
Джанни Зуиверлон
ПЗ
14
Джонатан Грининг
ЛП
80
Де Андрада Тейшейра
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
10
Роберт Корен
ПП
20
Джей Симпсон
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Фулхэм
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
3
Тони Каллио
ЛЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
16
Оливье Дакур
ЦП
18
Джулиан Грэй
ЦП
15
Диоманси Камара
ЦФ
15
Эрик Невланд
ЦФ
Вест Бромвич
0
Дин Кили
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
4
Шелтон Мартис
ЦЗ
11
Крис Брант
ЦП
10
Хуан Карлос Менсегес
ПП
27
Люк Мур
ЦФ
19
Роман Беднар
ЦФ
4-4-1
32
Шварцер
4
Хангеланд
3
Хьюз
15
Кончески
44
Пэйнтсил
13
Мерфи
29
Дэйвис
20
Этуху
2
Демпси
25
Замора
4-4-1
33
Карсон
51
Зуиверлон
4
Мейте
4
Робинсон
25
Барнетт
10
Корен
80
Тейшейра
6
Валеро
14
Грининг
20
Симпсон
13
Мерфи
16
Дакур
16
Дакур
13
Мерфи
25
Замора
15
Камара
15
Камара
25
Замора
15
Невланд
15
Невланд
80
Тейшейра
11
Брант
11
Брант
80
Тейшейра
Моррисон
10
Менсегес
10
Менсегес
Моррисон
19
Беднар
19
Беднар
Остались в запасе
Фулхэм
Вест Бромвич
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
18
Джулиан Грэй
ЦП
3
Тони Каллио
ЛЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
0
Дин Кили
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
4
Шелтон Мартис
ЦЗ
27
Люк Мур
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
18
Джулиан Грэй
ЦП
3
Тони Каллио
ЛЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
Остались в запасе
0
Дин Кили
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
4
Шелтон Мартис
ЦЗ
27
Люк Мур
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Фулхэм - Вест Бромвич
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Крэвен Коттедж
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 16:25 (прямая)
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