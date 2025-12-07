Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 400 тыс

Педро Энрике - статистика

Сеара
16 июня 1990 (36)
#7 | Нападающий
179 см
Бразилия
Статистика Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сеара
27
4
3
7
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
62' - 90'
89'
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
1' - 17'
16'
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
1' - 54'
53'
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
0 : 1
09.11.2025
Сеара
1' - 67'
31'
45'
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сеара
1 : 1
07.11.2025
Форталеза
1' - 62'
Бразилия. Серия А, 31 тур
Сеара
2 : 0
02.11.2025
Флуминенсе
1' - 56'
55'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Флуминенсе
1 : 0
30.10.2025
Сеара
46' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 29 тур
Сеара
0 : 2
20.10.2025
Ботафого
59' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Спорт Ресифи
1 : 1
16.10.2025
Сеара
75' - 90'
83'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Сеара
3 : 0
06.10.2025
Сантос
63' - 90'
66'
90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Витория
1 : 0
03.10.2025
Сеара
1' - 72'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Сан-Паулу
0 : 1
30.09.2025
Сеара
46' - 90'
56'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Сеара
1 : 1
21.09.2025
Баия
63' - 90'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Васко да Гама
2 : 2
15.09.2025
Сеара
84' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Сеара
0 : 1
30.08.2025
Жувентуде
56' - 90'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Гремио
0 : 0
24.08.2025
Сеара
85' - 90'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Сеара
1 : 1
04.08.2025
Фламенго
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Крузейро
1 : 2
27.07.2025
Сеара
1' - 56'
44'
55'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Сеара
0 : 2
24.07.2025
Мирассол
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Интернасьонал
1 : 0
20.07.2025
Сеара
1' - 80'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Форталеза
0 : 1
14.07.2025
Сеара
1' - 68'
25'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Ботафого
3 : 2
05.06.2025
Сеара
1' - 80'
45'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Сеара
0 : 1
02.06.2025
Атлетико Минейро
1' - 73'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Сеара
2 : 0
17.05.2025
Спорт Ресифи
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Сантос
0 : 0
13.05.2025
Сеара
1' - 80'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Сеара
1 : 0
04.05.2025
Витория
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Сеара
1 : 1
27.04.2025
Сан-Паулу
1' - 90'
4'
53'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Баия
1 : 0
22.04.2025
Сеара
Был в запасе
Главные новости
Канчельскис посоветовал российскому футболисту уезжать в Европу: «Будет кусать локти, если не попробует»
18:58
Карпин назвал своего фаворита на «Золотой мяч»-2026
18:50
Иванов отреагировал на резонансное высказывание единоросса Колесникова
18:41
Уволенного из «Ростова» Альбу назвали «жуликом»: «Я просто поражаюсь, кто к нам приезжает»
18:30
5
Карпин ответил на вопрос о снятии бана со сборной России
18:24
Хусанов может уйти из «Ман Сити» в другой топ-клуб АПЛ
18:15
ФотоРуни мощно преобразился: как теперь выглядит легенда английского футбола
17:53
3
41-летний Роналду объяснил, почему не завершил карьеру в сборной Португалии
17:31
3
Стало известно, кто возглавит «Рубин» в случае увольнения Артиги
17:17
1
«Козлы, если вы не выиграете, я вас всех поубиваю»: Бубнов – о мотивации футболистов от Евсеева
16:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+