Филиппо Фалько - статистика
#25 | Нападающий
|Имя
|Филиппо
|Фамилия
|Фалько
|Команда
|Кальяри
|Состав
|Основной
|Родной город
|Таранто
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 февраля 1992 (31 год)
|Рост
|171
Стоимость:
€ 900
тыс
|Имя
|Филиппо
|Фамилия
|Фалько
|Команда
|Кальяри
|Состав
|Основной
|Родной город
|Таранто
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 февраля 1992 (31 год)
|Рост
|171
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Црвена Звезда
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.03.2022
|72' -90'
|Црвена Звезда (Белград)
|2:1
|Рейнджерс (Глазго)
|10.03.2022
|Был в запасе
|Рейнджерс (Глазго)
|3:0
|Црвена Звезда (Белград)
|25.11.2021
|Был в запасе
|Црвена Звезда (Белград)
|1:0
|Лудогорец (Разград)
|04.11.2021
|Был в запасе
|Црвена Звезда (Белград)
|0:1
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|21.10.2021
|1' -56'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|1:1
|Црвена Звезда (Белград)
|30.09.2021
|Был в запасе
|Лудогорец (Разград)
|0:1
|Црвена Звезда (Белград)
|16.09.2021
|Был в запасе
|Црвена Звезда (Белград)
|2:1
|Брага (Брага)