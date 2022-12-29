Давид Симон - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Симон
|Команда
|ПАС Ламия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лас-Пальмас
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 декабря 1988 (34 года)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Симон
|Команда
|ПАС Ламия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лас-Пальмас
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 декабря 1988 (34 года)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|ПАС Ламия
|2:1
|Арис
|Греция. Суперлига, 25 тур
|15'
|24.02.2023
|1' - 90'
|Волос
|1:1
|ПАС Ламия
|Греция. Суперлига, 24 тур
|13.02.2023
|1' - 75'
|ПАС Ламия
|1:4
|ОФИ
|Греция. Суперлига, 22 тур
|71'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ПАС Ламия
|23
|0
|3
|6
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|2:1
|Арис (Салоники)
|15'
|24.02.2023
|1' -90'
|Волос (Волос)
|1:1
|ПАС Ламия (Ламия)
|13.02.2023
|1' -75'
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:4
|ОФИ (Ираклион)
|71'
|05.02.2023
|1' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|2:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|28'
|30.01.2023
|73' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:2
|Ионикос (Никея)
|75'
|22.01.2023
|Был в запасе
|Левадиакос (Левадия)
|0:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|14.01.2023
|84' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:1
|Атромитос (Перистери)
|07.01.2023
|1' -46'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:3
|ПАОК (Салоники)
|04.01.2023
|1' -90'
|Астерас (Триполис)
|3:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|80'
|29.12.2022
|1' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:1
|ПАС (Яннина)
|21.12.2022
|1' -90'
|АЕК (Афины)
|3:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|13.11.2022
|1' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:3
|Панетоликос (Агринио)
|08.11.2022
|1' -87'
|Арис (Салоники)
|5:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|05.11.2022
|1' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|2:2
|Волос (Волос)
|39'
|30.10.2022
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|2:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|24.10.2022
|1' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|0:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|71'
|16.10.2022
|1' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:2
|Панатинаикос (Афины)
|08.10.2022
|1' -90'
|Ионикос (Никея)
|1:1
|ПАС Ламия (Ламия)
|01.10.2022
|1' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:0
|Левадиакос (Левадия)
|17.09.2022
|1' -90'
|Атромитос (Перистери)
|0:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|12.09.2022
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|1:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|90'
|03.09.2022
|1' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:0
|Астерас (Триполис)
|27.08.2022
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|1:1
|ПАС Ламия (Ламия)
|59'
|20.08.2022
|1' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:3
|АЕК (Афины)