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Хави Эрасо
Статистика
Хави Эрасо - статистика
Завершил карьеру
22 марта 1990 (36), Памплона
#14 | Полузащитник
180 см
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2023/2024
Испания. Сегунда 2023/2024
Испания. Кубок 2021/2022
Испания. Кубок 2019/2020
Испания. Примера 2019/2020
Испания. Кубок 2018/2019
Испания. Примера 2018/2019
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Испания. Примера 2017/2018
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Испания. Примера 2015/2016
Лига Европы 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аморебьета
2
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Кубок, 1/16 финала
Аморебьета
2 : 4
07.01.2024
Сельта
65' - 90'
Испания. Кубок, 1/32 финала
Леванте
0 : 1
06.12.2023
Аморебьета
1' - 90'
71'
55'
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