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Расписание матчей
Испания. Кубок
Леванте - Аморебьета
Леванте - Аморебьета: обзор матча 06 декабря 2023
Леванте
06.12.2023, среда, 21:00
Испания. Кубок, 1/32 финала
0 : 1
Завершен
Аморебьета
71'
Х. Эрасо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Леванте - Аморебьета
Замена
Фабрисио
️️️️
Р. Бруге
78'
77'
Замена
Х. Морсильо
️️️️
L. Quintero
76'
Замена
К. Марко Да Грака
️️️️
E. Jauregi
73'
Замена
D. Lasure
️️️️
А. Карбонель
72'
Замена
К. Сибо
️️️️
И. Сегин
71'
ГОЛ! 0:1!
Х. Эрасо
Пас отдал
R. Edwards
65'
Желтая карточка
А. Карбонель
Желтая карточка
А. Муньос
62'
Замена
М. Булдини
️️️️
А. Блеса
58'
Замена
Р. Ибаньес
️️️️
А. Кантеро
57'
55'
Желтая карточка
Х. Эрасо
Замена
А. Муньос
️️️️
С. Поштиго
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
1
Андрес
ВР
2
Буба Сангаре
ЦЗ
41
Marcos Navarro
ЦЗ
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
27
Анхель Алгобия
ЦП
10
Óscar Clemente
ЦП
16
Алехандро Блеса
ЦП
8
Карлос Альварес
АП
7
Рохер Бруге
ПВ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Аморебьета
4
Ману Эрнандо
ЦЗ
35
Феликс Гаррета
ЦЗ
2
Jorge Mier
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
17
Rayco Rodriguez
ЦП
13
Jon Mikel Magunagoitia
ЦФ
17
Eneko Jauregi
ЦФ
6
R. Edwards
ЦФ
6
Алекс Карбонель
ЦФ
29
Luis Quintero
ЦФ
11
Икер Сегин
ЦФ
Леванте
32
Алехандро Примо
ВР
25
Жоан Фемениас
ВР
3
Алекс Муньос
ЦЗ
30
David Sellés
ЦЗ
16
Алекс Валье
ЦЗ
31
Xavi Grande
ЦЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
18
Пабло Мартинес
ЦП
21
Серхио Лосано
ЦП
8
Георгий Кочорашвили
ЦП
23
Фабрисио
ЦФ
9
Мохамед Булдини
ЦФ
Аморебьета
1
Пабло Куньят
ВР
15
Альваро Нуньес
ЦЗ
17
Daniel Lasure
ЦЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
25
Josué Dorrio
ЦП
6
Кваси Сибо
ЦП
8
E. Moran
ЦФ
29
Козимо Марко Да Грака
ЦФ
19
Хавьер Авилес
ЦФ
4-3-3
1
Андрес
2
Сангаре
4
де ла Фуэнте
21
Поштиго
41
27
Алгобия
10
16
Блеса
21
Кантеро
8
Альварес
7
Бруге
2-3-5
4
Эрнандо
35
Гаррета
2
14
Эрасо
17
17
11
Сегин
29
6
Карбонель
6
21
Поштиго
3
Муньос
3
Муньос
21
Поштиго
21
Кантеро
20
Ибаньес
20
Ибаньес
21
Кантеро
7
Бруге
23
Фабрисио
23
Фабрисио
7
Бруге
16
Блеса
9
Булдини
9
Булдини
16
Блеса
6
Карбонель
17
17
6
Карбонель
11
Сегин
6
Сибо
6
Сибо
11
Сегин
29
7
Морсильо
7
Морсильо
29
17
29
Да Грака
29
Да Грака
17
Остались в запасе
Леванте
Аморебьета
32
Алехандро Примо
ВР
25
Жоан Фемениас
ВР
30
David Sellés
ЦЗ
16
Алекс Валье
ЦЗ
31
Xavi Grande
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦП
21
Серхио Лосано
ЦП
8
Георгий Кочорашвили
ЦП
Главный тренер
Хавьер Кальеха
1
Пабло Куньят
ВР
15
Альваро Нуньес
ЦЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
25
Josué Dorrio
ЦП
8
E. Moran
ЦФ
19
Хавьер Авилес
ЦФ
Остались в запасе
32
Алехандро Примо
ВР
25
Жоан Фемениас
ВР
30
David Sellés
ЦЗ
16
Алекс Валье
ЦЗ
31
Xavi Grande
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦП
21
Серхио Лосано
ЦП
8
Георгий Кочорашвили
ЦП
Остались в запасе
1
Пабло Куньят
ВР
15
Альваро Нуньес
ЦЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
25
Josué Dorrio
ЦП
8
E. Moran
ЦФ
19
Хавьер Авилес
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Статистика матча Леванте - Аморебьета
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 15 тур
Райо Вальекано
- : -
05.12.2026
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
1 : 3
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Аморебьета
Испания. Кубок, 1 раунд
Барбастро
4 : 0
31.10.2024
Аморебьета
Испания. Сегунда, 42 тур
Мирандес
1 : 0
02.06.2024
Аморебьета
Испания. Сегунда, 41 тур
Аморебьета
0 : 0
26.05.2024
Эспаньол
Испания. Сегунда, 40 тур
Тенерифе
0 : 1
18.05.2024
Аморебьета
Испания. Сегунда, 39 тур
Аморебьета
1 : 0
12.05.2024
Вильярреал Б
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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