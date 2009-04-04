|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бетис
|10
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.05.2009
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|23.05.2009
|1' -90'
|Малага (Малага)
|1:1
|Бетис (Севилья)
|43'
|17.05.2009
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|2:0
|Альмерия (Альмерия)
|21'
|09.05.2009
|1' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|1:0
|Бетис (Севилья)
|03.05.2009
|24' -90'
|Бетис (Севилья)
|0:2
|Атлетико (Мадрид)
|26.04.2009
|1' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|2:0
|Бетис (Севилья)
|22.04.2009
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:2
|Валенсия (Валенсия)
|19.04.2009
|1' -79'
|Бетис (Севилья)
|2:0
|Спортинг (Хихон)
|12.04.2009
|1' -90'
|Расинг (Сантандер)
|2:3
|Бетис (Севилья)
|19'
|04.04.2009
|15' -90'
|Бетис (Севилья)
|3:3
|Нумансия (Сория)
|87'