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Бобби Вуд
Статистика
Бобби Вуд - статистика
Завершил карьеру
15 ноября 1992 (33), Гонолулу
#17 | Нападающий
180 см
США
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Статистика по турнирам
Кубок лиг Северной Америки 2024
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
Германия. Бундеслига 2018/2019
Германия. Бундеслига 2017/2018
Германия. Кубок 2017/2018
Германия. Бундеслига 2016/2017
Германия. Кубок 2016/2017
Кубок Америки 2016
Товарищеские матчи. Сборные 2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нью-Инглэнд Революшн
18
3
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 49 тур
Интер Майами
6 : 2
20.10.2024
Нью-Инглэнд Революшн
59' - 90'
США. МЛС, 22 тур
Коламбус
4 : 0
13.10.2024
Нью-Инглэнд Революшн
75' - 90'
США. МЛС, 47 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
06.10.2024
Ди Си Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 46 тур
Динамо Хьюстон
2 : 1
03.10.2024
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 73'
США. МЛС, 45 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
29.09.2024
Нэшвилл
79' - 90'
США. МЛС, 43 тур
Шарлотт
4 : 0
21.09.2024
Нью-Инглэнд Революшн
75' - 90'
США. МЛС, 42 тур
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 2
19.09.2024
Монреаль
1' - 71'
24'
США. МЛС, 41 тур
Орландо Сити
3 : 0
15.09.2024
Нью-Инглэнд Революшн
Был в запасе
США. МЛС, 40 тур
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 2
08.09.2024
Сент-Луис
85' - 90'
США. МЛС, 39 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 0
01.09.2024
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 46'
США. МЛС, 37 тур
Монреаль
0 : 5
25.08.2024
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 66'
7, 37'
США. МЛС, 36 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 1
21.07.2024
Даллас
1' - 90'
70'
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
5 : 1
18.07.2024
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 57'
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 3
14.07.2024
Орландо Сити
80' - 90'
США. МЛС, 32 тур
Сиэтл
2 : 0
07.07.2024
Нью-Инглэнд Революшн
87' - 90'
США. МЛС, 30 тур
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 1
04.07.2024
Атланта Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 29 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 5
30.06.2024
Коламбус
82' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
09.06.2024
Нью-Йорк Ред Буллз
Был в запасе
США. МЛС, 24 тур
Нэшвилл
1 : 2
02.06.2024
Нью-Инглэнд Революшн
90' - 90'
США. МЛС, 20 тур
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 1
26.05.2024
Нью-Йорк Сити
82' - 90'
США. МЛС, 19 тур
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 3
19.05.2024
Филадельфия Юнион
Был в запасе
США. МЛС, 12 тур
Торонто
1 : 0
21.04.2024
Нью-Инглэнд Революшн
72' - 90'
США. МЛС, 11 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 0
14.04.2024
Нью-Инглэнд Революшн
Был в запасе
США. МЛС, 9 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
07.04.2024
Шарлотт
73' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Ди Си Юнайтед
3 : 1
25.02.2024
Нью-Инглэнд Революшн
Был в запасе
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