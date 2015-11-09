Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Даурен Шадиев - статистика

Завершил карьеру
13 марта 1997 (29)
#16 | Полузащитник
185 см | 73 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Астрахань
11
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 17 тур
Астрахань
1 : 1
09.11.2015
Афипс
83' - 90'
86'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 16 тур
Краснодар-2
3 : 1
01.11.2015
Астрахань
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 15 тур
Алания
1 : 1
25.10.2015
Астрахань
1' - 70'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 14 тур
Астрахань
4 : 1
18.10.2015
Биолог-Новокубанск
1' - 88'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 13 тур
Ангушт
1 : 1
11.10.2015
Астрахань
1' - 78'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 12 тур
Астрахань
0 : 0
05.10.2015
Динамо Ставрополь
29' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 11 тур
МИТОС
0 : 3
28.09.2015
Астрахань
76' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 10 тур
Астрахань
1 : 3
18.09.2015
Спартак-Нальчик
1' - 90'
40'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 9 тур
Астрахань
1 : 0
13.09.2015
Черноморец
85' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 8 тур
Астрахань
0 : 1
07.09.2015
Дружба
1' - 46'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 7 тур
Машук-КМВ
1 : 0
01.09.2015
Астрахань
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 6 тур
Астрахань
1 : 3
25.08.2015
Терек-2
54' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 5 тур
Афипс
4 : 0
18.08.2015
Астрахань
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 4 тур
Астрахань
1 : 1
12.08.2015
Краснодар-2
Был в запасе
Главные новости
Экс-игрок сборной Англии может перейти в клуб РПЛ
13:08
Агент Карпукаса раскрыл, просил ли с игроком 200 миллионов у «Локомотива»
12:52
Назван 2-й кандидат на замену Альбе в «Ростове»
12:39
1
Кузяев нашел новый клуб в РПЛ
12:10
4 клуба из топ-5 лиг заинтересовались российским игроком ЦСКА
11:57
Аршавин сказал, кто выиграет гонку бомбардиров в РПЛ
11:46
6
ФотоСамые дорогие футболисты РПЛ по версии Transfermarkt
11:37
3
Назван один из кандидатов на место Альбы в «Ростове»
11:03
ФотоТоп-10 самых дорогих игроков РПЛ по версии CIES
10:51
3
В РПЛ произойдет 2-я тренерская отставка
10:43
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+