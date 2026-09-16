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Факел
Бутта Магомедов
Статистика
€ 550 тыс
Бутта Магомедов - статистика
Факел
25 декабря 1997 (28), Махачкала
#97 | Полузащитник
175 см | 60 кг
Россия
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Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Спартак
1 : 0
16.09.2026
Факел
1' - 79'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Факел
2 : 2
12.09.2026
Балтика
46' - 90'
51'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Ростов
3 : 1
05.09.2026
Факел
1' - 90'
72'
Россия. Кубок, 3 тур
Факел
1 : 1
01.09.2026
Краснодар
1' - 90'
59'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Факел
0 : 1
29.08.2026
Зенит
1' - 86'
20'
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2026/2027
Россия. Премьер-лига 2026/2027
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Россия. Второй дивизион. Зона Запад 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
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Факел
3
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 3 тур
Факел
1 : 1
01.09.2026
Краснодар
1' - 90'
59'
Россия. Кубок, 2 тур
Ахмат
2 : 1
18.08.2026
Факел
1' - 90'
Россия. Кубок, 1 тур
Факел
0 : 1
05.08.2026
Динамо
62' - 90'
77'
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