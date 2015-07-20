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    Анатолий Семкин - статистика

    #19 | Полузащитник
    Имя Анатолий
    Отчество Игоревич
    Фамилия Семкин
    Команда Калуга
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 февраля 1992 (31 год)
    Рост 189
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Калуга 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.09.2015 1' -90' Зенит (Пенза) 0:1 Калуга (Калуга)
    29'
    31.08.2015 Был в запасе Калуга (Калуга) 1:1 Тамбов (Тамбов)
    24.08.2015 90' -90' Торпедо (Москва) 0:1 Калуга (Калуга)
    17.08.2015 Был в запасе Калуга (Калуга) 0:1 Рязань (Рязань)
    11.08.2015 Был в запасе Орел (Орел) 0:0 Калуга (Калуга)
    03.08.2015 Был в запасе Калуга (Калуга) 1:1 Локомотив (Лиски)
    28.07.2015 Был в запасе Металлург Л (Липецк) 2:1 Калуга (Калуга)
    20.07.2015 90' -90' Калуга (Калуга) 2:1 Арсенал-2 (Тула)
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