Анатолий Семкин - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Анатолий
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Семкин
|Команда
|Калуга
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 февраля 1992 (31 год)
|Рост
|189
|Вес
|71
|Имя
|Анатолий
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Семкин
|Команда
|Калуга
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 февраля 1992 (31 год)
|Рост
|189
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Калуга
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.09.2015
|1' -90'
|Зенит (Пенза)
|0:1
|Калуга (Калуга)
|29'
|31.08.2015
|Был в запасе
|Калуга (Калуга)
|1:1
|Тамбов (Тамбов)
|24.08.2015
|90' -90'
|Торпедо (Москва)
|0:1
|Калуга (Калуга)
|17.08.2015
|Был в запасе
|Калуга (Калуга)
|0:1
|Рязань (Рязань)
|11.08.2015
|Был в запасе
|Орел (Орел)
|0:0
|Калуга (Калуга)
|03.08.2015
|Был в запасе
|Калуга (Калуга)
|1:1
|Локомотив (Лиски)
|28.07.2015
|Был в запасе
|Металлург Л (Липецк)
|2:1
|Калуга (Калуга)
|20.07.2015
|90' -90'
|Калуга (Калуга)
|2:1
|Арсенал-2 (Тула)