Артем Архипов - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Артем
|Фамилия
|Архипов
|Команда
|Кубань
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 декабря 1996 (26 лет)
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Артем
|Фамилия
|Архипов
|Команда
|Кубань
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 декабря 1996 (26 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кубань
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.11.2022
|1' -75'
|Шинник (Ярославль)
|0:0
(4:5)п
|Кубань (Краснодар)
|05.10.2022
|1' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|0:0
(2:4)п
|Кубань (Краснодар)