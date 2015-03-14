|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Луч
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.05.2015
|78' -90'
|Енисей (Красноярск)
|2:0
|Луч (Владивосток)
|25.04.2015
|Был в запасе
|Оренбург (Оренбург)
|0:2
|Луч (Владивосток)
|12.04.2015
|1' -46'
|Волга (Нижний Новгород)
|2:1
|Луч (Владивосток)
|05.04.2015
|Был в запасе
|Луч (Владивосток)
|1:1
|Балтика (Калининград)
|29.03.2015
|57' -90'
|Анжи (Махачкала)
|2:0
|Луч (Владивосток)
|22.03.2015
|77' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:2
|Шинник (Ярославль)
|18.03.2015
|54' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|1:0
|Луч (Владивосток)
|14.03.2015
|68' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:1
|Тюмень (Тюмень)
|71'