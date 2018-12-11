Статистика по турнирам

Голландия. Эредивизие 2019/2020 Голландия. Эредивизие 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций 2017 Швейцария. Суперлига 2017/2018 Италия. Серия А 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Азия 2016/2017 Кубок Азии 2015