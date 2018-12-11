Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Трент Сейнсбери
Статистика
Трент Сейнсбери - статистика
Завершил карьеру
5 января 1992 (34), Перт
#5 | Защитник
184 см
Австралия
Статистика
Новости
Трансферы
Статистика по турнирам
Голландия. Эредивизие 2019/2020
Голландия. Эредивизие 2018/2019
Лига чемпионов 2018/2019
Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций 2017
Швейцария. Суперлига 2017/2018
Италия. Серия А 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Азия 2016/2017
Кубок Азии 2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
ПСВ
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 6 тур
Интер
1 : 1
11.12.2018
ПСВ
1' - 90'
Лига чемпионов, 5 тур
ПСВ
1 : 2
28.11.2018
Барселона
Был в запасе
Лига чемпионов, 4 тур
Тоттенхэм
2 : 1
06.11.2018
ПСВ
81' - 90'
Лига чемпионов, 3 тур
ПСВ
2 : 2
24.10.2018
Тоттенхэм
Был в запасе
Лига чемпионов, 2 тур
ПСВ
1 : 2
03.10.2018
Интер
Был в запасе
Лига чемпионов, 1 тур
Барселона
4 : 0
18.09.2018
ПСВ
Был в запасе
Главные новости
Селюк – о Головине: «Агент говорит про 6 млн, чтобы «Зенит» или «Спартак» дали хорошую зарплату»
09:55
Аршавин считает, что Головин не поедет в «Спартак»
09:18
7
Гурцкая назвал два провальных трансфера лета в РПЛ
09:00
5
Орлов перечислил 3 провала «Зенита» с трансферами легионеров
08:43
10
Роналду – о 1000 голов: «Это не одержимость»
08:30
Аршавин определил лучший трансфер лета в РПЛ
08:15
2
Головин хочет в «Зенит», правда об аренде Мостового, Черышев никому не нужен и другие новости
01:03
Экс-владелец «Челси» Боули близок к покупке активов «Лукойла»
00:57
6
Кокорина предложили московскому клубу РПЛ
00:44
7
Сафонов раскрыл свою мечту
Вчера, 23:59
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+