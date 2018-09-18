Трент Сейнсбери - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Трент
|Фамилия
|Сейнсбери
|Команда
|Кортрейк
|Состав
|Основной
|Родной город
|Перт
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 января 1992 (31 год)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 750
тыс
|Имя
|Трент
|Фамилия
|Сейнсбери
|Команда
|Кортрейк
|Состав
|Основной
|Родной город
|Перт
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 января 1992 (31 год)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ПСВ
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.12.2018
|1' -90'
|Интер (Милан)
|1:1
|ПСВ (Эйндховен)
|28.11.2018
|Был в запасе
|ПСВ (Эйндховен)
|1:2
|Барселона (Барселона)
|06.11.2018
|81' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|2:1
|ПСВ (Эйндховен)
|24.10.2018
|Был в запасе
|ПСВ (Эйндховен)
|2:2
|Тоттенхэм (Лондон)
|03.10.2018
|Был в запасе
|ПСВ (Эйндховен)
|1:2
|Интер (Милан)
|18.09.2018
|Был в запасе
|Барселона (Барселона)
|4:0
|ПСВ (Эйндховен)