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    Трент Сейнсбери - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Трент
    Фамилия Сейнсбери
    Команда Кортрейк
    Состав Основной
    Родной город Перт
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 января 1992 (31 год)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 750
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ПСВ 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.12.2018 1' -90' Интер (Милан) 1:1 ПСВ (Эйндховен)
    28.11.2018 Был в запасе ПСВ (Эйндховен) 1:2 Барселона (Барселона)
    06.11.2018 81' -90' Тоттенхэм (Лондон) 2:1 ПСВ (Эйндховен)
    24.10.2018 Был в запасе ПСВ (Эйндховен) 2:2 Тоттенхэм (Лондон)
    03.10.2018 Был в запасе ПСВ (Эйндховен) 1:2 Интер (Милан)
    18.09.2018 Был в запасе Барселона (Барселона) 4:0 ПСВ (Эйндховен)
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