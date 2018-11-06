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Лига чемпионов 2026/2027
Тоттенхэм - ПСВ
Тоттенхэм - ПСВ: обзор матча 06 ноября 2018
Тоттенхэм
06.11.2018, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа B, 4 тур
2 : 1
Завершен
ПСВ
78'
Г. Кейн
89'
Г. Кейн
2'
Л. де Йонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - ПСВ
Желтая карточка
К. Триппьер
90'
+5
90'
+3
Желтая карточка
Д. Швааб
ГОЛ! 2:1!
Г. Кейн
Пас отдал
Б. Дэвис
89'
86'
Замена
Э. Гутьеррес
️️️️
С. Бергвейн
81'
Замена
Т. Сейнсбери
️️️️
Л. де Йонг
ГОЛ! 1:1!
Г. Кейн
Пас отдал
Ф. Льоренте
78'
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
С. Орье
75'
Замена
К. Триппьер
️️️️
Х. Сон
75'
73'
Замена
Д. Мален
️️️️
Г. Перейро
Желтая карточка
Х. Сон
63'
Замена
Э. Ламела
️️️️
Л. Моура
62'
38'
Желтая карточка
И. Лосано
2'
ГОЛ! 0:1!
Л. де Йонг
Пас отдал
Г. Перейро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ЦП
8
Деле Алли
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
ПСВ
41
Йерун Зут
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
13
Пабло Росарио
ОП
20
Йоррит Хендрикс
ОП
26
Гастон Перейро
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
ПСВ
89
Элой Ром
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
5
Трент Сейнсбери
ЦЗ
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
14
Дониелл Мален
ЦФ
4-1-3-2
13
Газзанига
4
Дэвис
23
Алдервейрелд
6
Санчес
92
Орье
4
Уинкс
7
Сон
24
Эриксен
7
Моура
9
Кейн
8
Алли
3-2-2-3
41
Зут
24
Виргевер
5
Швааб
17
Анхелиньо
13
Росарио
20
Хендрикс
24
Дюмфрис
26
Перейро
11
Лосано
26
де Йонг
34
Бергвейн
7
Сон
2
Триппьер
2
Триппьер
7
Сон
7
Моура
9
Ламела
9
Ламела
7
Моура
92
Орье
12
Льоренте
12
Льоренте
92
Орье
26
де Йонг
5
Сейнсбери
5
Сейнсбери
26
де Йонг
34
Бергвейн
35
Гутьеррес
35
Гутьеррес
34
Бергвейн
26
Перейро
14
Мален
14
Мален
26
Перейро
Остались в запасе
Тоттенхэм
ПСВ
13
Михел Ворм
ВР
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
89
Элой Ром
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
23
Барт Рамселар
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
Остались в запасе
89
Элой Ром
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
23
Барт Рамселар
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Тоттенхэм - ПСВ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Уэмбли
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