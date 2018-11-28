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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСВ - Барселона
ПСВ - Барселона: обзор матча 28 ноября 2018
ПСВ
28.11.2018, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа B, 5 тур
1 : 2
Завершен
Барселона
83'
Л. де Йонг
61'
Л. Месси
70'
Ж. Пике
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Барселона
90'
+3
Желтая карточка
Ж. Пике
86'
Желтая карточка
Ж. Альба
Желтая карточка
Л. де Йонг
83'
Желтая карточка
Э. Гутьеррес
83'
ГОЛ! 1:2!
Л. де Йонг
Пас отдал
Анхелиньо
83'
80'
Замена
Д. Суарес
️️️️
У. Дембеле
Замена
Д. Мален
️️️️
Г. Перейро
71'
Замена
Э. Гутьеррес
️️️️
Й. Хендрикс
71'
70'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Пике
Пас отдал
Л. Месси
69'
Замена
Малком
️️️️
Ф. Коутиньо
61'
ГОЛ! 0:1!
Л. Месси
Пас отдал
У. Дембеле
Желтая карточка
Й. Хендрикс
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
41
Йерун Зут
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
13
Пабло Росарио
ОП
20
Йоррит Хендрикс
ОП
26
Гастон Перейро
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
23
Артуро Видаль
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
10
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
ПСВ
89
Элой Ром
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
5
Трент Сейнсбери
ЦЗ
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
14
Дониелл Мален
ЦФ
Барселона
21
Чуми
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Малком
ПВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
3-2-2-3
41
Зут
17
Анхелиньо
24
Виргевер
5
Швааб
13
Росарио
20
Хендрикс
26
Перейро
24
Дюмфрис
26
де Йонг
11
Лосано
34
Бергвейн
4-3-3
1
тер Стеген
27
Семеду
3
Пике
2
Лангле
18
Альба
23
Видаль
5
Бускетс
11
Ракитич
10
Дембеле
10
Месси
11
Коутиньо
20
Хендрикс
35
Гутьеррес
35
Гутьеррес
20
Хендрикс
26
Перейро
14
Мален
14
Мален
26
Перейро
10
Дембеле
4
Суарес
4
Суарес
10
Дембеле
11
Коутиньо
10
Малком
10
Малком
11
Коутиньо
Остались в запасе
ПСВ
Барселона
89
Элой Ром
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
5
Трент Сейнсбери
ЦЗ
Главный тренер
Петер Бош
21
Чуми
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
89
Элой Ром
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
5
Трент Сейнсбери
ЦЗ
Остались в запасе
21
Чуми
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча ПСВ - Барселона
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Филипс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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