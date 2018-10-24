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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСВ - Тоттенхэм
ПСВ - Тоттенхэм: обзор матча 24 октября 2018
ПСВ
24.10.2018, среда, 19:55
Лига чемпионов, группа B, 3 тур
2 : 2
Завершен
Тоттенхэм
30'
И. Лосано
87'
Л. де Йонг
39'
Л. Моура
55'
Г. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Тоттенхэм
Желтая карточка
П. Росарио
90'
+5
Желтая карточка
Д. Дюмфрис
90'
+1
ГОЛ! 2:2!
Л. де Йонг
Пас отдал
П. Росарио
87'
79'
Красная карточка
У. Льорис
Желтая карточка
Анхелиньо
59'
55'
ГОЛ! 1:2!
Г. Кейн
Пас отдал
К. Эриксен
39'
ГОЛ! 1:1!
Л. Моура
Пас отдал
К. Триппьер
ГОЛ! 1:0!
И. Лосано
30'
20'
Желтая карточка
М. Дембеле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
41
Йерун Зут
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
13
Пабло Росарио
ОП
20
Йоррит Хендрикс
ОП
26
Гастон Перейро
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
14
Дониелл Мален
ЦФ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Мусса Дембеле
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
ПСВ
89
Элой Ром
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
5
Трент Сейнсбери
ЦЗ
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
92
Серж Орье
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
3-2-2-3
41
Зут
17
Анхелиньо
24
Виргевер
5
Швааб
13
Росарио
20
Хендрикс
26
Перейро
24
Дюмфрис
26
де Йонг
11
Лосано
14
Мален
3-2-1-3-1
1
Льорис
15
Дайер
6
Санчес
23
Алдервейрелд
2
Триппьер
4
Дэвис
8
Дембеле
7
Моура
24
Эриксен
7
Сон
9
Кейн
Остались в запасе
ПСВ
Тоттенхэм
89
Элой Ром
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
5
Трент Сейнсбери
ЦЗ
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
13
Михел Ворм
ВР
92
Серж Орье
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
89
Элой Ром
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
5
Трент Сейнсбери
ЦЗ
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
92
Серж Орье
ПЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча ПСВ - Тоттенхэм
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Филипс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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