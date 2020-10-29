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    Бонгани Зунгу - статистика

    #15 | Полузащитник
    Имя Бонгани
    Фамилия Зунгу
    Команда Амьен
    Состав Основной
    Родной город Дудуза
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 октября 1992 (30 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рейнджерс 6 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.03.2021 82' -89' Рейнджерс (Глазго) 0:2 Славия (Прага)
    11.03.2021 88' -89' Славия (Прага) 1:1 Рейнджерс (Глазго)
    25.02.2021 82' -89' Рейнджерс (Глазго) 5:2 Антверпен (Антверпен)
    10.12.2020 1' -76' Лех (Познань) 0:2 Рейнджерс (Глазго)
    8'
    03.12.2020 86' -90' Рейнджерс (Глазго) 3:2 Стандард (Льеж)
    29.10.2020 69' -90' Рейнджерс (Глазго) 1:0 Лех (Познань)
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