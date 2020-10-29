Бонгани Зунгу - статистика
#15 | Полузащитник
|Имя
|Бонгани
|Фамилия
|Зунгу
|Команда
|Амьен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дудуза
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 октября 1992 (30 лет)
|Имя
|Бонгани
|Фамилия
|Зунгу
|Команда
|Амьен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дудуза
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 октября 1992 (30 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рейнджерс
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.03.2021
|82' -89'
|Рейнджерс (Глазго)
|0:2
|Славия (Прага)
|11.03.2021
|88' -89'
|Славия (Прага)
|1:1
|Рейнджерс (Глазго)
|25.02.2021
|82' -89'
|Рейнджерс (Глазго)
|5:2
|Антверпен (Антверпен)
|10.12.2020
|1' -76'
|Лех (Познань)
|0:2
|Рейнджерс (Глазго)
|8'
|03.12.2020
|86' -90'
|Рейнджерс (Глазго)
|3:2
|Стандард (Льеж)
|29.10.2020
|69' -90'
|Рейнджерс (Глазго)
|1:0
|Лех (Познань)