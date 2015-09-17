Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Стефан Спаранья - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Стефан
    Фамилия Спаранья
    Команда Ред Стар
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 февраля 1995 (28 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Марсель 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.02.2016 Был в запасе Марсель (Марсель) 0:1 Атлетик (Бильбао)
    10.12.2015 65' -90' Слован (Либерец) 2:4 Марсель (Марсель)
    26.11.2015 Был в запасе Марсель (Марсель) 2:1 Гронинген (Гронинген)
    05.11.2015 70' -90' Марсель (Марсель) 1:0 Брага (Брага)
    22.10.2015 1' -90' Брага (Брага) 3:2 Марсель (Марсель)
    27'
    01.10.2015 Был в запасе Марсель (Марсель) 0:1 Слован (Либерец)
    17.09.2015 1' -90' Гронинген (Гронинген) 0:3 Марсель (Марсель)
    • Читайте нас: 
    11