Стефан Спаранья - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Стефан
|Фамилия
|Спаранья
|Команда
|Ред Стар
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Стефан
|Фамилия
|Спаранья
|Команда
|Ред Стар
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Марсель
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.02.2016
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|0:1
|Атлетик (Бильбао)
|10.12.2015
|65' -90'
|Слован (Либерец)
|2:4
|Марсель (Марсель)
|26.11.2015
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|2:1
|Гронинген (Гронинген)
|05.11.2015
|70' -90'
|Марсель (Марсель)
|1:0
|Брага (Брага)
|22.10.2015
|1' -90'
|Брага (Брага)
|3:2
|Марсель (Марсель)
|27'
|01.10.2015
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|0:1
|Слован (Либерец)
|17.09.2015
|1' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|0:3
|Марсель (Марсель)