Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Марсель - Брага
Марсель - Брага: обзор матча 05 ноября 2015
Марсель
05.11.2015, четверг, 21:00
Лига Европы, группа F, 4 тур
1 : 0
Завершен
Брага
39'
Д. Н'Куду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Брага
Желтая карточка
А. Баррада
90'
+2
Желтая карточка
Р. Кабелла
90'
Замена
Х. Манкильо
️️️️
М. Батшуайи
90'
Желтая карточка
К. Рекик
89'
Замена
А. Баррада
️️️️
Д. Н'Куду
83'
78'
Замена
В. Эдуарду
️️️️
Алан
70'
Желтая карточка
Р. Феррейра
Замена
С. Спаранья
️️️️
Л. Силва
70'
67'
Замена
Крислан
️️️️
А. Хассан
53'
Замена
Л. Карлос
️️️️
Мауро
45'
+1
Желтая карточка
М. Гойано
ГОЛ! 1:0!
Д. Н'Куду
39'
Желтая карточка
А. Ромао
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
16
Лукас Силва
ОП
15
Алексис Ромао
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Брага
1
Матеус
ВР
87
Марсело Гойано
ЦЗ
24
Рикардо Феррейра
ЦЗ
2
Байано
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
63
Мауро
ЦП
30
Алан
ПП
17
Руи Фонте
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
6
Роланду
ЦЗ
33
Стефан Спаранья
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
10
Абделазиз Баррада
ЦП
Брага
33
Станислав Крицюк
ВР
32
Аргус
ЦЗ
6
Филипе Аугусто
ОП
22
Луис Карлос
ЦП
7
Педру Сантуш
ПВ
9
Крислан
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Манданда
23
Менди
63
Н'Кулу
4
Рекик
22
Исла
16
Силва
15
Ромао
14
Н'Куду
7
Окампос
5
Кабелла
44
Батшуайи
4-1-2-3
1
Матеус
24
Феррейра
2
Байано
30
Боли
87
Гойано
17
Вукчевич
30
Алан
63
Мауро
27
Рафа
19
Хассан
17
Фонте
16
Силва
33
Спаранья
33
Спаранья
16
Силва
44
Батшуайи
22
Манкильо
22
Манкильо
44
Батшуайи
14
Н'Куду
10
Баррада
10
Баррада
14
Н'Куду
19
Хассан
9
Крислан
9
Крислан
19
Хассан
63
Мауро
22
Карлос
22
Карлос
63
Мауро
30
Алан
9
Эдуарду
9
Эдуарду
30
Алан
Остались в запасе
Марсель
Брага
99
Франк Ангисса
ЦП
16
Йоанн Пеле
ВР
6
Роланду
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
6
Филипе Аугусто
ОП
7
Педру Сантуш
ПВ
33
Станислав Крицюк
ВР
32
Аргус
ЦЗ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
99
Франк Ангисса
ЦП
16
Йоанн Пеле
ВР
6
Роланду
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
Остались в запасе
6
Филипе Аугусто
ОП
7
Педру Сантуш
ПВ
33
Станислав Крицюк
ВР
32
Аргус
ЦЗ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Марсель - Брага
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Главный судья:
Хюсейн Гечек
(Стамбул)
Стадион:
Велодром
Новости команд
Все
Марсель
Брага
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Браги» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Европы: шансы «Байера» и «Марселя» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Байера» и «Марселя» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Марсель» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Браги» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Брага» – «Гент»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Браги» и «Гента» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Копенгаген» – «Брага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Эштрела» – «Брага»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
9 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+