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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Марсель - Слован
Марсель - Слован: обзор матча 01 октября 2015
Марсель
01.10.2015, четверг, 22:00
Лига Европы, группа F, 2 тур
0 : 1
Завершен
Слован
84'
В. Цоуфал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Слован
90'
+6
Желтая карточка
Т. Коубек
90'
+2
Желтая карточка
Л. Бартошак
90'
Замена
М. Кербр
️️️️
Й. Шурал
84'
ГОЛ! 0:1!
В. Цоуфал
Пас отдал
Д. Павелка
Замена
Б. Сарр
️️️️
Р. Алессандрини
82'
74'
Замена
Д. Бартль
️️️️
Х. Шала
Замена
А. Баррада
️️️️
Р. Кабелла
71'
Замена
Б. Джа-Джедже
️️️️
М. Исла
67'
Желтая карточка
Л. Окампос
61'
47'
Желтая карточка
Л. Покорны
46'
Замена
М. Бакош
️️️️
М. Рабушич
Желтая карточка
К. Рекик
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
6
Роланду
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
16
Лукас Силва
ОП
7
Ромэйн Алессандрини
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Слован
40
Томаш Коубек
ВР
29
Лукаш Покорны
ЦЗ
2
Давид Говорка
ЦЗ
22
Лукаш Бартошак
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
49
Ян Сикора
ЛВ
9
Херолинд Шала
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
32
Йозеф Шурал
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
21
Брис Джа-Джедже
ЦЗ
33
Стефан Спаранья
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
10
Абделазиз Баррада
ЦП
Слован
32
Вацлав Гладкий
ВР
10
Зденек Фолпрехт
ВР
4
Ондрей Швейдик
ЦЗ
24
Даниэль Бартль
ЦП
21
Милан Кербр
ЦП
15
Ян Мудра
ЦП
23
Марек Бакош
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Манданда
23
Менди
6
Роланду
4
Рекик
22
Исла
16
Силва
7
Алессандрини
15
Ромао
7
Окампос
5
Кабелла
44
Батшуайи
4-2-2-2
40
Коубек
34
Цоуфал
2
Говорка
22
Бартошак
29
Покорны
9
Шала
8
Павелка
22
Ефремов
49
Сикора
7
Рабушич
32
Шурал
22
Исла
21
Джа-Джедже
21
Джа-Джедже
22
Исла
7
Алессандрини
70
Сарр
70
Сарр
7
Алессандрини
5
Кабелла
10
Баррада
10
Баррада
5
Кабелла
9
Шала
24
Бартль
24
Бартль
9
Шала
32
Шурал
21
Кербр
21
Кербр
32
Шурал
7
Рабушич
23
Бакош
23
Бакош
7
Рабушич
Остались в запасе
Марсель
Слован
16
Йоанн Пеле
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
33
Стефан Спаранья
ЦЗ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
15
Ян Мудра
ЦП
32
Вацлав Гладкий
ВР
10
Зденек Фолпрехт
ВР
4
Ондрей Швейдик
ЦЗ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
16
Йоанн Пеле
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
33
Стефан Спаранья
ЦЗ
Остались в запасе
15
Ян Мудра
ЦП
32
Вацлав Гладкий
ВР
10
Зденек Фолпрехт
ВР
4
Ондрей Швейдик
ЦЗ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Марсель - Слован
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Артис
0 : 0
19.09.2026
Слован
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Велодром
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