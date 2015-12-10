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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Слован - Марсель
Слован - Марсель: обзор матча 10 декабря 2015
Слован
10.12.2015, четверг, 21:00
Лига Европы, группа F, 6 тур
2 : 4
Завершен
Марсель
75'
М. Бакош (П)
76'
Й. Шурал
14'
М. Батшуайи
43'
Д. Н'Куду
48'
А. Баррада
90+4'
Л. Окампос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Слован - Марсель
90'
+4
ГОЛ! 2:4!
Л. Окампос
Пас отдал
Б. Менди
Замена
М. Кербр
️️️️
Я. Сикора
89'
87'
Желтая карточка
А. Ромао
Желтая карточка
Л. Бартошак
85'
Желтая карточка
Д. Ефремов
81'
ГОЛ! 2:3!
Й. Шурал
Пас отдал
Д. Ефремов
76'
75'
Желтая карточка
Н. Н'Кулу
ГОЛ с пенальти! 1:3!
М. Бакош
75'
73'
Замена
Л. Окампос
️️️️
М. Батшуайи
Замена
Й. Шурал
️️️️
Х. Шала
66'
65'
Замена
С. Спаранья
️️️️
Д. Н'Куду
Замена
М. Рабушич
️️️️
З. Фолпрехт
60'
54'
Замена
Л. Силва
️️️️
Р. Кабелла
48'
ГОЛ! 0:3!
А. Баррада
Пас отдал
Х. Манкильо
43'
ГОЛ! 0:2!
Д. Н'Куду
Пас отдал
А. Баррада
Желтая карточка
Д. Павелка
35'
29'
Желтая карточка
М. Батшуайи
28'
Желтая карточка
Р. Кабелла
Желтая карточка
М. Бакош
27'
27'
Желтая карточка
С. Манданда
14'
ГОЛ! 0:1!
М. Батшуайи
Пас отдал
А. Баррада
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
10
Зденек Фолпрехт
ВР
40
Томаш Коубек
ВР
22
Лукаш Бартошак
ЦЗ
4
Ондрей Швейдик
ЦЗ
2
Давид Говорка
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
49
Ян Сикора
ЛВ
9
Херолинд Шала
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
23
Марек Бакош
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
10
Абделазиз Баррада
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Слован
32
Вацлав Гладкий
ВР
2
Вон Чхе-Бен
ЦЗ
24
Даниэль Бартль
ЦП
15
Ян Мудра
ЦП
21
Милан Кербр
ЦП
7
Михал Рабушич
ЦФ
32
Йозеф Шурал
ЦФ
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
33
Стефан Спаранья
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
16
Лукас Силва
ОП
99
Франк Ангисса
ЦП
4-2-2-1
10
Фолпрехт
22
Бартошак
4
Швейдик
2
Говорка
34
Цоуфал
9
Шала
8
Павелка
49
Сикора
22
Ефремов
23
Бакош
3-2-3-1-1
30
Манданда
22
Манкильо
63
Н'Кулу
6
Роланду
22
Исла
23
Менди
10
Баррада
14
Н'Куду
15
Ромао
5
Кабелла
44
Батшуайи
49
Сикора
21
Кербр
21
Кербр
49
Сикора
10
Фолпрехт
7
Рабушич
7
Рабушич
10
Фолпрехт
9
Шала
32
Шурал
32
Шурал
9
Шала
14
Н'Куду
33
Спаранья
33
Спаранья
14
Н'Куду
5
Кабелла
16
Силва
16
Силва
5
Кабелла
44
Батшуайи
7
Окампос
7
Окампос
44
Батшуайи
Остались в запасе
Слован
Марсель
24
Даниэль Бартль
ЦП
15
Ян Мудра
ЦП
2
Вон Чхе-Бен
ЦЗ
32
Вацлав Гладкий
ВР
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
99
Франк Ангисса
ЦП
16
Йоанн Пеле
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
24
Даниэль Бартль
ЦП
15
Ян Мудра
ЦП
2
Вон Чхе-Бен
ЦЗ
32
Вацлав Гладкий
ВР
Остались в запасе
99
Франк Ангисса
ЦП
16
Йоанн Пеле
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Слован - Марсель
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Артис
0 : 0
19.09.2026
Слован
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Шергенхофер
(Форарльберг)
Стадион:
У Нисы
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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