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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Марсель - Атлетик
Марсель - Атлетик: обзор матча 18 февраля 2016
Марсель
18.02.2016, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 1
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Атлетик
54'
А. Адурис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Атлетик
90'
+2
Желтая карточка
Г. Элустондо
90'
+1
Замена
Г. Элустондо
️️️️
Б. Эчебаррия
Желтая карточка
М. Исла
89'
Замена
Б. Сарр
️️️️
Д. Н'Куду
82'
82'
Желтая карточка
М. Баленсиага
Желтая карточка
Л. Диарра
76'
75'
Замена
Э. Боведа
️️️️
С. Мерино
60'
Желтая карточка
Б. Эчебаррия
Замена
Ф. Товен
️️️️
А. Баррада
59'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Р. Алессандрини
59'
58'
Замена
М. Рико
️️️️
Х. Эрасо
54'
ГОЛ! 0:1!
А. Адурис
Пас отдал
С. Мерино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
7
Ромэйн Алессандрини
ЦП
10
Абделазиз Баррада
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
33
Стефан Спаранья
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
10
Флориан Товен
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
17
Микель Рико
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
4-5-1
30
Манданда
22
Манкильо
63
Н'Кулу
6
Роланду
22
Исла
15
Ромао
7
Алессандрини
10
Баррада
14
Н'Куду
19
Диарра
26
Флетчер
3-2-2-3
1
Эррерин
12
Сан Хосе
3
Этчейта
14
Ляпорт
18
де Маркос
18
Баленсиага
14
Эрасо
7
Эчебаррия
9
Уильямс
20
Адурис
9
Мерино
14
Н'Куду
70
Сарр
70
Сарр
14
Н'Куду
10
Баррада
10
Товен
10
Товен
10
Баррада
7
Алессандрини
44
Батшуайи
44
Батшуайи
7
Алессандрини
9
Мерино
2
Боведа
2
Боведа
9
Мерино
14
Эрасо
17
Рико
17
Рико
14
Эрасо
7
Эчебаррия
6
Элустондо
6
Элустондо
7
Эчебаррия
Остались в запасе
Марсель
Атлетик
16
Йоанн Пеле
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
33
Стефан Спаранья
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Карлос Гурпеги
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
16
Йоанн Пеле
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
33
Стефан Спаранья
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
Остались в запасе
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Карлос Гурпеги
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Марсель - Атлетик
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Александер Томсон
(Пейсли)
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2 HD
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