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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Атлетик - Марсель
Атлетик - Марсель: обзор матча 25 февраля 2016
Атлетик
25.02.2016, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 1
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Марсель
81'
С. Мерино
40'
М. Батшуайи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Марсель
90'
+3
Желтая карточка
Л. Диарра
Замена
М. Рико
️️️️
М. Сусаета
88'
87'
Замена
Р. Алессандрини
️️️️
К. Рекик
85'
Замена
Ф. Товен
️️️️
Х. Манкильо
ГОЛ! 1:1!
С. Мерино
Пас отдал
М. Сусаета
81'
Замена
С. Мерино
️️️️
Р. Гарсия
76'
75'
Желтая карточка
Д. Н'Куду
Замена
И. Муньяин
️️️️
И. Леке
58'
Желтая карточка
А. Адурис
53'
40'
ГОЛ! 0:1!
М. Батшуайи
38'
Желтая карточка
Б. Менди
Желтая карточка
М. Сан Хосе
38'
34'
Желтая карточка
Н. Н'Кулу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
9
Сабин Мерино
ЦФ
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
6
Роланду
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
10
Абделазиз Баррада
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
7
Ромэйн Алессандрини
ЦП
10
Флориан Товен
ПВ
3-2-2-2
1
Эррерин
3
Этчейта
12
Сан Хосе
14
Ляпорт
18
Баленсиага
18
де Маркос
14
Сусаета
8
Итурраспе
14
Гарсия
20
Адурис
3-2-2-1-2
30
Манданда
22
Исла
63
Н'Кулу
4
Рекик
22
Манкильо
23
Менди
19
Диарра
14
Н'Куду
5
Кабелла
44
Батшуайи
26
Флетчер
14
Сусаета
17
Рико
17
Рико
14
Сусаета
15
Леке
10
Муньяин
10
Муньяин
15
Леке
14
Гарсия
9
Мерино
9
Мерино
14
Гарсия
4
Рекик
7
Алессандрини
7
Алессандрини
4
Рекик
22
Манкильо
10
Товен
10
Товен
22
Манкильо
Остались в запасе
Атлетик
Марсель
1
Горка Ирайсос
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
16
Йоанн Пеле
ВР
6
Роланду
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
10
Абделазиз Баррада
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
1
Горка Ирайсос
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
Остались в запасе
16
Йоанн Пеле
ВР
6
Роланду
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
10
Абделазиз Баррада
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Атлетик - Марсель
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Кульбаков
(Гомель)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2 HD
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