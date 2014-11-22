|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Амкар (мол)
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.05.2015
|Был в запасе
|Спартак М (мол) (Москва)
|1:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|22.05.2015
|Был в запасе
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|24.04.2015
|Был в запасе
|Амкар (мол) (Пермь)
|0:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|19.04.2015
|90' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:0
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|12.04.2015
|Был в запасе
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:4
|ЦСКА (мол) (Москва)
|06.12.2014
|1' -77'
|Динамо (мол) (Москва)
|4:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|01.12.2014
|1' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|4:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|27.11.2014
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:2
|Амкар (мол) (Пермь)
|9'
|22.11.2014
|1' -85'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|1:0
|Амкар (мол) (Пермь)