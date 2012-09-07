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    Петри Пасанен - статистика

    #8 | Защитник
    Имя Петри
    Фамилия Пасанен
    Команда Лахти
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 сентября 1980 (42 года)
    Рост 187
    Вес 83
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Финляндия 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.10.2013 1' -90' Франция 3:0 Финляндия
    10.09.2013 Был в запасе Грузия 0:1 Финляндия
    06.09.2013 1' -90' Финляндия 0:2 Испания
    11.06.2013 1' -90' Белоруссия 1:1 Финляндия
    07.06.2013 1' -90' Финляндия 1:0 Белоруссия
    82'
    12.10.2012 Был в запасе Финляндия 1:1 Грузия
    07.09.2012 Был в запасе Финляндия 0:1 Франция
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