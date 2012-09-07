Петри Пасанен - статистика
#8 | Защитник
|Имя
|Петри
|Фамилия
|Пасанен
|Команда
|Лахти
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 сентября 1980 (42 года)
|Рост
|187
|Вес
|83
|Имя
|Петри
|Фамилия
|Пасанен
|Команда
|Лахти
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 сентября 1980 (42 года)
|Рост
|187
|Вес
|83
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Финляндия
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.10.2013
|1' -90'
|Франция
|3:0
|Финляндия
|10.09.2013
|Был в запасе
|Грузия
|0:1
|Финляндия
|06.09.2013
|1' -90'
|Финляндия
|0:2
|Испания
|11.06.2013
|1' -90'
|Белоруссия
|1:1
|Финляндия
|07.06.2013
|1' -90'
|Финляндия
|1:0
|Белоруссия
|82'
|12.10.2012
|Был в запасе
|Финляндия
|1:1
|Грузия
|07.09.2012
|Был в запасе
|Финляндия
|0:1
|Франция