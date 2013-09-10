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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Грузия - Финляндия
Грузия - Финляндия: обзор матча 10 сентября 2013
Грузия
10.09.2013, вторник, 21:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа I
0 : 1
Завершен
Финляндия
74'
Р. Еременко (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Грузия - Финляндия
90'
+2
Замена
Р. Шуллер
️️️️
Т. Пукки
90'
Замена
️️️️
К. Хямяляйнен
89'
Желтая карточка
Т. Спарв
Замена
В. Двалишвили
️️️️
Джано
83'
82'
Желтая карточка
Ю. Ояла
Желтая карточка
Г. Григалава
82'
79'
Желтая карточка
В. Лампи
Вторая желтая
Д. Канкава
75'
74'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Еременко
Желтая карточка
Д. Таргамадзе
73'
Желтая карточка
Д. Канкава
72'
71'
Замена
Т. Спарв
️️️️
А. Ринг
Замена
Э. Григалашвили
️️️️
Н. Гелашвили
57'
47'
Желтая карточка
П. Хетемай
Желтая карточка
А. Хубутия
47'
Замена
Д. Таргамадзе
️️️️
А. Кобахидзе
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грузия
0
Нукри Ревишвили
ВР
6
Акакий Хубутия
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
0
Александр Амисулашвили
ЦЗ
18
Гиа Григалава
ЦЗ
2
Уча Лобжанидзе
ПЗ
15
Торнике Окриашвили
ЦП
0
Александр Кобахидзе
ЦП
9
Николоз Гелашвили
ЦП
20
Джаба Канкава
ЦП
10
Джано
АП
Главный тренер
Темури Кецбая
Финляндия
1
Ники Мяенпяя
ВР
3
Никлас Мойсандер
ЦЗ
5
Вели Лампи
ЦЗ
6
Юхани Ояла
ЦЗ
21
Каспер Хямяляйнен
ЦП
7
Роман Еременко
ЦП
19
Александер Ринг
ЦП
16
Теему Тайнио
ЦП
8
Перпарим Хетемай
ЦП
13
Кари Аркивуо
ЦП
10
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Грузия
19
Элгуджа Григалашвили
ЛЗ
17
Георгий Попхадзе
ЛЗ
18
Гульверд Томашвили
ЦЗ
21
Ираклий Дзария
ЛП
0
Давид Таргамадзе
ЛП
0
Григол Долидзе
ЦП
23
Бачан Цхададзе
ЦФ
0
Иракли Модебадзе
ЦФ
14
Владимир Двалишвили
ЦФ
Финляндия
0
Генри Силланпаа
ВР
1
Лукаш Градецки
ВР
2
Петри Пасанен
ЛЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
13
Микко Сумусало
ЦП
11
Эрфан Зенели
ЦП
17
Сакари Маттила
ЦП
11
Расмус Шуллер
ЦП
0
Маркус Халсти
ЦП
14
Тим Спарв
ЦП
3-2-4-1
0
Ревишвили
4
Кашия
0
Амисулашвили
18
Григалава
6
Хубутия
2
Лобжанидзе
15
Окриашвили
9
Гелашвили
20
Канкава
0
Кобахидзе
10
Джано
3-5-1-1
1
Мяенпяя
3
Мойсандер
5
Лампи
6
Ояла
7
Еременко
16
Тайнио
8
Хетемай
13
Аркивуо
19
Ринг
21
Хямяляйнен
10
Пукки
9
Гелашвили
19
Григалашвили
19
Григалашвили
9
Гелашвили
0
Кобахидзе
0
Таргамадзе
0
Таргамадзе
0
Кобахидзе
10
Джано
14
Двалишвили
14
Двалишвили
10
Джано
10
Пукки
11
Шуллер
11
Шуллер
10
Пукки
19
Ринг
14
Спарв
14
Спарв
19
Ринг
Остались в запасе
Грузия
Финляндия
0
Григол Долидзе
ЦП
23
Бачан Цхададзе
ЦФ
0
Иракли Модебадзе
ЦФ
18
Гульверд Томашвили
ЦЗ
17
Георгий Попхадзе
ЛЗ
21
Ираклий Дзария
ЛП
Главный тренер
Темури Кецбая
13
Микко Сумусало
ЦП
11
Эрфан Зенели
ЦП
17
Сакари Маттила
ЦП
0
Генри Силланпаа
ВР
1
Лукаш Градецки
ВР
2
Петри Пасанен
ЛЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
0
Маркус Халсти
ЦП
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Остались в запасе
0
Григол Долидзе
ЦП
23
Бачан Цхададзе
ЦФ
0
Иракли Модебадзе
ЦФ
18
Гульверд Томашвили
ЦЗ
17
Георгий Попхадзе
ЛЗ
21
Ираклий Дзария
ЛП
Остались в запасе
13
Микко Сумусало
ЦП
11
Эрфан Зенели
ЦП
17
Сакари Маттила
ЦП
0
Генри Силланпаа
ВР
1
Лукаш Градецки
ВР
2
Петри Пасанен
ЛЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
0
Маркус Халсти
ЦП
Главный тренер
Темури Кецбая
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Статистика матча Грузия - Финляндия
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Грузия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Грузия
0 : 1
25.09.2026
Северная Ирландия
Финляндия
Лига наций, 6 тур
Финляндия
- : -
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Лига наций, 1 тур
Сан-Марино
0 : 7
26.09.2026
Финляндия
Информация о матче
Главный судья:
Леонтиос Траттос
Стадион:
Стадион имени Михаила Месхи
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