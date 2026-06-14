Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 150 тыс

Илья Молтенинов - статистика

Кубань
15 декабря 1995 (30), Москва
#84 | Нападающий
187 см
Россия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кубань
11
2
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
76' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
61' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
66' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 13 тур
Кубань
1 : 1
16.05.2026
Динамо Ставрополь
69' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Динамо-2
0 : 1
08.05.2026
Кубань
85' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 10 тур
Алания
0 : 2
25.04.2026
Кубань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 8 тур
Кубань
0 : 0
11.04.2026
Амкар-Пермь
74' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 7 тур
Динамо Киров
4 : 0
05.04.2026
Кубань
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 6 тур
Кубань
0 : 1
01.04.2026
Динамо Бр
58' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 4 тур
Кубань
1 : 3
21.03.2026
Динамо-2
1' - 46'
4'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 3 тур
Кубань
3 : 1
14.03.2026
Динамо Вл
1' - 59'
58'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 2 тур
Кубань
1 : 1
07.03.2026
Алания
1' - 74'
9'
Главные новости
Головин хочет в «Зенит», правда об аренде Мостового, Черышев никому не нужен и другие новости
01:03
Экс-владелец «Челси» Боули близок к покупке активов «Лукойла»
00:57
1
Кокорина предложили московскому клубу РПЛ
00:44
3
Сафонов раскрыл свою мечту
Вчера, 23:59
Мостовой – о тренере со 107 матчами в РПЛ: «Не знаю его»
Вчера, 23:49
2
Агент Головина не отрицает трансфер игрока в «Спартак»
Вчера, 23:35
1
Бубнов прокомментировал трансфер Дзюбы в ЦСКА
Вчера, 23:17
2
Роналду сообщил, через сколько лет закончит карьеру
Вчера, 22:56
Сафонов сравнил себя с Акинфеевым
Вчера, 22:15
Слуцкий сообщил, что сделает с Головиным в случае его перехода в «Зенит»
Вчера, 21:57
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+