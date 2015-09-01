Шарапудин Шалбузов - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Шарапудин
|Отчество
|Мавлудинович
|Фамилия
|Шалбузов
|Команда
|Легион
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 февраля 1993 (30 лет)
|Рост
|172
|Вес
|68
|Имя
|Шарапудин
|Отчество
|Мавлудинович
|Фамилия
|Шалбузов
|Команда
|Легион
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 февраля 1993 (30 лет)
|Рост
|172
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Терек-2
|15
|0
|0
|2
|2
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2015
|1' -76'
|Терек-2 (Грозный)
|2:1
|СКА (Ростов-на-Дону)
|76'
|25.10.2015
|1' -90'
|Ангушт (Назрань)
|1:0
|Терек-2 (Грозный)
|18.10.2015
|1' -90'
|Терек-2 (Грозный)
|1:1
|Динамо (Ставрополь)
|16'
|11.10.2015
|1' -46'
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|2:0
|Терек-2 (Грозный)
|04.10.2015
|1' -90'
|Терек-2 (Грозный)
|1:1
|Черноморец (Новороссийск)
|28.09.2015
|1' -90'
|Дружба (Майкоп)
|2:2
|Терек-2 (Грозный)
|21.09.2015
|1' -90'
|Терек-2 (Грозный)
|0:0
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|14.09.2015
|1' -90'
|Терек-2 (Грозный)
|3:0
|Алания (Владикавказ)
|07.09.2015
|1' -90'
|Афипс (Афипский)
|3:7
|Терек-2 (Грозный)
|01.09.2015
|1' -90'
|Терек-2 (Грозный)
|1:0
|Краснодар-2 (Краснодар)
|61'
|25.08.2015
|1' -90'
|Астрахань (Астрахань)
|1:3
|Терек-2 (Грозный)
|18.08.2015
|1' -68'
|Терек-2 (Грозный)
|0:2
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|04.08.2015
|1' -67'
|Терек-2 (Грозный)
|1:2
|Ангушт (Назрань)
|67'
|28.07.2015
|1' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|0:0
|Терек-2 (Грозный)
|20.07.2015
|1' -90'
|Терек-2 (Грозный)
|0:0
|МИТОС (Новочеркасск)