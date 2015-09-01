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    Шарапудин Шалбузов - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Шарапудин
    Отчество Мавлудинович
    Фамилия Шалбузов
    Команда Легион
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 23 февраля 1993 (30 лет)
    Рост 172
    Вес 68
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Терек-2 15 0 0 2 2
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.11.2015 1' -76' Терек-2 (Грозный) 2:1 СКА (Ростов-на-Дону)
    76'
    25.10.2015 1' -90' Ангушт (Назрань) 1:0 Терек-2 (Грозный)
    18.10.2015 1' -90' Терек-2 (Грозный) 1:1 Динамо (Ставрополь)
    16'
    11.10.2015 1' -46' Спартак-Нальчик (Нальчик) 2:0 Терек-2 (Грозный)
    04.10.2015 1' -90' Терек-2 (Грозный) 1:1 Черноморец (Новороссийск)
    28.09.2015 1' -90' Дружба (Майкоп) 2:2 Терек-2 (Грозный)
    21.09.2015 1' -90' Терек-2 (Грозный) 0:0 Машук-КМВ (Пятигорск)
    14.09.2015 1' -90' Терек-2 (Грозный) 3:0 Алания (Владикавказ)
    07.09.2015 1' -90' Афипс (Афипский) 3:7 Терек-2 (Грозный)
    01.09.2015 1' -90' Терек-2 (Грозный) 1:0 Краснодар-2 (Краснодар)
    61'
    25.08.2015 1' -90' Астрахань (Астрахань) 1:3 Терек-2 (Грозный)
    18.08.2015 1' -68' Терек-2 (Грозный) 0:2 Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
    04.08.2015 1' -67' Терек-2 (Грозный) 1:2 Ангушт (Назрань)
    67'
    28.07.2015 1' -90' Динамо (Ставрополь) 0:0 Терек-2 (Грозный)
    20.07.2015 1' -90' Терек-2 (Грозный) 0:0 МИТОС (Новочеркасск)
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