Иван Ерохин - статистика
#82 | Нападающий
|Имя
|Иван
|Отчество
|Геннадьевич
|Фамилия
|Ерохин
|Команда
|Знамя Труда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 января 1995 (28 лет)
|Рост
|185
|Вес
|76
|Имя
|Иван
|Отчество
|Геннадьевич
|Фамилия
|Ерохин
|Команда
|Знамя Труда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 января 1995 (28 лет)
|Рост
|185
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Знамя Труда
|17
|2
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.04.2016
|1' -73'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|0:2
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|28'
|08.11.2015
|1' -90'
|Москва (Москва)
|6:0
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|01.11.2015
|1' -74'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|4:0
|Карелия (Петрозаводск)
|11' 35'
|26.10.2015
|1' -90'
|Псков-747 (Псков)
|2:4
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|21.10.2015
|90' -90'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|2:3
|Строгино (Москва)
|17.10.2015
|1' -24'
|Коломна (Коломна)
|2:0
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|11.10.2015
|1' -39'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|3:2
|Спартак К (Кострома)
|05.10.2015
|87' -90'
|Торпедо Вл (Владимир)
|3:2
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|01.10.2015
|1' -22'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|3:1
|Сочи (Сочи)
|27.09.2015
|84' -90'
|Химки (Химки)
|2:0
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|21.09.2015
|1' -46'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|0:1
|Текстильщик (Иваново)
|44'
|15.09.2015
|Был в запасе
|Домодедово (Москва)
|0:1
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|08.09.2015
|Был в запасе
|Волга (Тверь)
|0:0
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|25.08.2015
|72' -90'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|2:1
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|18.08.2015
|1' -29'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|2:3
|Москва (Москва)
|12.08.2015
|71' -90'
|Карелия (Петрозаводск)
|1:1
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|04.08.2015
|61' -90'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|0:2
|Псков-747 (Псков)
|28.07.2015
|46' -90'
|Строгино (Москва)
|0:0
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|77'
|20.07.2015
|1' -57'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|1:0
|ЦРФСО (Смоленск)
|34'