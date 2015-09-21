Артур Аванесян - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Артур
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Аванесян
|Команда
|Знамя Труда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 августа 1996 (26 лет)
|Рост
|179
|Вес
|65
|Имя
|Артур
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Аванесян
|Команда
|Знамя Труда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 августа 1996 (26 лет)
|Рост
|179
|Вес
|65
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Знамя Труда
|18
|3
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.04.2016
|12' -90'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|0:2
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|01.11.2015
|27' -82'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|4:0
|Карелия (Петрозаводск)
|51' 82'
|26.10.2015
|1' -46'
|Псков-747 (Псков)
|2:4
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|21.10.2015
|74' -90'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|2:3
|Строгино (Москва)
|83' 87'
|17.10.2015
|21' -90'
|Коломна (Коломна)
|2:0
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|11.10.2015
|39' -90'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|3:2
|Спартак К (Кострома)
|05.10.2015
|1' -70'
|Торпедо Вл (Владимир)
|3:2
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|01.10.2015
|22' -90'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|3:1
|Сочи (Сочи)
|48'
|27.09.2015
|66' -90'
|Химки (Химки)
|2:0
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|21.09.2015
|46' -90'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|0:1
|Текстильщик (Иваново)
|15.09.2015
|1' -76'
|Домодедово (Москва)
|0:1
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|08.09.2015
|1' -84'
|Волга (Тверь)
|0:0
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|25.08.2015
|1' -88'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|2:1
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|18.08.2015
|1' -71'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|2:3
|Москва (Москва)
|12.08.2015
|77' -90'
|Карелия (Петрозаводск)
|1:1
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|04.08.2015
|1' -46'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|0:2
|Псков-747 (Псков)
|28.07.2015
|40' -90'
|Строгино (Москва)
|0:0
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|20.07.2015
|1' -90'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|1:0
|ЦРФСО (Смоленск)
|66'