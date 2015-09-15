Илья Сапожников - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Илья
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Сапожников
|Команда
|Домодедово
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 августа 1994 (28 лет)
|Рост
|174
|Вес
|75
|Имя
|Илья
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Сапожников
|Команда
|Домодедово
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 августа 1994 (28 лет)
|Рост
|174
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Домодедово
|10
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.04.2016
|1' -74'
|Домодедово (Москва)
|2:2
|Карелия (Петрозаводск)
|08.11.2015
|1' -90'
|Домодедово (Москва)
|2:1
|Псков-747 (Псков)
|26.10.2015
|1' -90'
|ЦРФСО (Смоленск)
|2:0
|Домодедово (Москва)
|21.10.2015
|1' -90'
|Домодедово (Москва)
|3:0
|Коломна (Коломна)
|77'
|17.10.2015
|1' -89'
|Торпедо Вл (Владимир)
|2:2
|Домодедово (Москва)
|11.10.2015
|1' -90'
|Домодедово (Москва)
|1:3
|Сочи (Сочи)
|05.10.2015
|1' -75'
|Химки (Химки)
|4:0
|Домодедово (Москва)
|01.10.2015
|1' -90'
|Домодедово (Москва)
|0:3
|Текстильщик (Иваново)
|19.09.2015
|1' -90'
|Волга (Тверь)
|1:1
|Домодедово (Москва)
|15.09.2015
|1' -90'
|Домодедово (Москва)
|0:1
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|42'