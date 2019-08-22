|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ПСВ
|3
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.12.2019
|1' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|1:1
|Русенборг (Тронхейм)
|28.11.2019
|Был в запасе
|Спортинг (Лиссабон)
|4:0
|ПСВ (Эйндховен)
|07.11.2019
|1' -90'
|ЛАСК (Линц)
|4:1
|ПСВ (Эйндховен)
|5' 37'
|24.10.2019
|1' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|0:0
|ЛАСК (Линц)
|03.10.2019
|Был в запасе
|Русенборг (Тронхейм)
|1:4
|ПСВ (Эйндховен)
|19.09.2019
|Был в запасе
|ПСВ (Эйндховен)
|3:2
|Спортинг (Лиссабон)
|29.08.2019
|Был в запасе
|Аполлон (Лимассол)
|0:4
|ПСВ (Эйндховен)
|22.08.2019
|Был в запасе
|ПСВ (Эйндховен)
|3:0
|Аполлон (Лимассол)