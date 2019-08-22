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    Даниэль Швааб - статистика

    Защитник
    Имя Даниэль
    Фамилия Швааб
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Вальдкирх
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 августа 1988 (34 года)
    Рост 186
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ПСВ 3 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.12.2019 1' -90' ПСВ (Эйндховен) 1:1 Русенборг (Тронхейм)
    28.11.2019 Был в запасе Спортинг (Лиссабон) 4:0 ПСВ (Эйндховен)
    07.11.2019 1' -90' ЛАСК (Линц) 4:1 ПСВ (Эйндховен)
    5' 37'
    24.10.2019 1' -90' ПСВ (Эйндховен) 0:0 ЛАСК (Линц)
    03.10.2019 Был в запасе Русенборг (Тронхейм) 1:4 ПСВ (Эйндховен)
    19.09.2019 Был в запасе ПСВ (Эйндховен) 3:2 Спортинг (Лиссабон)
    29.08.2019 Был в запасе Аполлон (Лимассол) 0:4 ПСВ (Эйндховен)
    22.08.2019 Был в запасе ПСВ (Эйндховен) 3:0 Аполлон (Лимассол)
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