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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ПСВ - Аполлон
ПСВ - Аполлон: обзор матча 22 августа 2019
ПСВ
22.08.2019, четверг, 21:30
Лига Европы, 4 раунд
3 : 0
Ответный матч – 4 : 0
Завершен
Аполлон
61'
Д. Дюмфрис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Аполлон
Желтая карточка
Д. Мален
85'
Желтая карточка
О. Боскальи
67'
ГОЛ! 1:0!
Д. Дюмфрис
Пас отдал
О. Боскальи
61'
24'
Желтая карточка
Э. Сачетти
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
41
Йерун Зут
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
13
Пабло Росарио
ОП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Аполлон
17
Жоау Педру
ЦЗ
10
Саша Маркович
ЦП
5
Эстебан Сачетти
ЦП
25
Харис Кириаку
ЦП
70
Яннис Янниотас
ПВ
11
Эмилио Зелая
ЦФ
77
Адриан Сардинеро
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
6
Эктор Юсте
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
ПСВ
87
Роббин Рюйтер
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
23
Барт Рамселар
ЦП
11
Костас Митроглу
ЦФ
Аполлон
14
Факундо Перейра
ЦП
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
13
Фотис Папулис
ЦФ
3-1-2-2
41
Зут
32
Баумгартль
24
Виргевер
21
Боскальи
13
Росарио
35
Гутьеррес
24
Дюмфрис
14
Мален
34
Бергвейн
1-3-1-4
17
Педру
10
Маркович
5
Сачетти
25
Кириаку
70
Янниотас
6
Юсте
6
Гакпе
77
Сардинеро
11
Зелая
Остались в запасе
ПСВ
Аполлон
87
Роббин Рюйтер
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
23
Барт Рамселар
ЦП
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
14
Факундо Перейра
ЦП
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
13
Фотис Папулис
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Остались в запасе
87
Роббин Рюйтер
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
23
Барт Рамселар
ЦП
11
Костас Митроглу
ЦФ
Остались в запасе
14
Факундо Перейра
ЦП
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
13
Фотис Папулис
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Эрнан Лосада
Статистика матча ПСВ - Аполлон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Аполлон
1 : 0
22.11.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Аполлон
1 : 0
22.11.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Олимпиакос Никосия
1 : 0
07.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Аполлон
4 : 2
17.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Информация о матче
Стадион:
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