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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Аполлон - ПСВ
Аполлон - ПСВ: обзор матча 29 августа 2019
Аполлон
29.08.2019, четверг, 20:00
Лига Европы, 4 раунд
0 : 4
Первый матч – 0 : 3
Завершен
ПСВ
76'
К. Митроглу
79'
Д. Мален
90+4'
Д. Мален
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аполлон - ПСВ
90'
+4
ГОЛ! 0:3!
Д. Мален
79'
ГОЛ! 0:2!
Д. Мален
76'
ГОЛ! 0:1!
К. Митроглу
Пас отдал
Д. Мален
56'
Желтая карточка
Й. Хендрикс
Желтая карточка
Э. Юсте
34'
Желтая карточка
Х. Кириаку
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аполлон
17
Жоау Педру
ЦЗ
25
Харис Кириаку
ЦП
10
Саша Маркович
ЦП
70
Яннис Янниотас
ПВ
11
Эмилио Зелая
ЦФ
13
Фотис Папулис
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
6
Эктор Юсте
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
ПСВ
41
Йерун Зут
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
13
Пабло Росарио
ОП
20
Йоррит Хендрикс
ОП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Аполлон
4
Вахид Селимович
ЦЗ
11
Винсен Бесса
ЦП
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
77
Адриан Сардинеро
ЦФ
ПСВ
87
Роббин Рюйтер
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
11
Костас Митроглу
ЦФ
1-2-1-4
17
Педру
25
Кириаку
10
Маркович
70
Янниотас
11
Зелая
6
Юсте
6
Гакпе
13
Папулис
3-2-2-1
41
Зут
32
Баумгартль
24
Виргевер
21
Боскальи
13
Росарио
20
Хендрикс
24
Дюмфрис
35
Гутьеррес
14
Мален
Остались в запасе
Аполлон
ПСВ
4
Вахид Селимович
ЦЗ
11
Винсен Бесса
ЦП
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
77
Адриан Сардинеро
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
87
Роббин Рюйтер
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
4
Вахид Селимович
ЦЗ
11
Винсен Бесса
ЦП
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
77
Адриан Сардинеро
ЦФ
Остались в запасе
87
Роббин Рюйтер
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Аполлон - ПСВ
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕК
- : -
27.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Аполлон
1 : 0
22.11.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Олимпиакос Никосия
1 : 0
07.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Аполлон
4 : 2
17.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
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