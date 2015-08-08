Савва Князев - статистика
#74 | Полузащитник
|Имя
|Савва
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Князев
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 сентября 1997 (25 лет)
|Рост
|180
|Вес
|71
|Имя
|Савва
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Князев
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 сентября 1997 (25 лет)
|Рост
|180
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦСКА (мол)
|11
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.11.2015
|Был в запасе
|Анжи (мол) (Махачкала)
|0:0
|ЦСКА (мол) (Москва)
|20.11.2015
|46' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|4:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|30.10.2015
|1' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|1:0
|Уфа (мол) (Уфа)
|24.10.2015
|Был в запасе
|Ахмат (мол) (Грозный)
|3:2
|ЦСКА (мол) (Москва)
|16.10.2015
|66' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|2:0
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|25.09.2015
|69' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|3:0
|Локомотив (мол) (Москва)
|11.09.2015
|56' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|1:3
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|29.08.2015
|35' -90'
|Академия Кубань (Краснодар)
|1:1
|ЦСКА (мол) (Москва)
|86'
|21.08.2015
|69' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|2:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|08.08.2015
|1' -46'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|3:2
|Амкар (мол) (Пермь)
|35'
|31.07.2015
|34' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|0:0
|Анжи (мол) (Махачкала)
|23.07.2015
|57' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:0
|ЦСКА (мол) (Москва)
|17.07.2015
|70' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|5:0
|Рубин (мол) (Казань)