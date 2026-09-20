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Карлйохан Эрикссон - статистика

Нордшелланд
25 апреля 1995 (31)
#22 | Вратарь
189 см
Финляндия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Дания. Суперлига, 9 тур
Виборг
4 : 1
20.09.2026
Нордшелланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 8 тур
Нордшелланд
2 : 0
13.09.2026
Орхус
Был в запасе
Дания. Суперлига, 6 тур
Нордшелланд
3 : 1
30.08.2026
Брондбю
Был в запасе
Лига конференций, 4 раунд
Санкт-Галлен
2 : 3
27.08.2026
Нордшелланд
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сандефьорд
10
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
09.11.2025
Тромсе
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
ХамКам
3 : 1
02.11.2025
Сандефьорд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Русенборг
1 : 1
29.10.2025
Сандефьорд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
0 : 0
26.10.2025
Фредрикстад
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Мольде
1 : 3
19.10.2025
Сандефьорд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
1 : 0
04.10.2025
Брюне
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Хаугесунд
2 : 3
29.09.2025
Сандефьорд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Сандефьорд
0 : 3
20.09.2025
Бранн
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
14.09.2025
Сандефьорд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Сандефьорд
1 : 2
31.08.2025
Буде-Глимт
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Кристиансунд
2 : 2
17.08.2025
Сандефьорд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Сандефьорд
1 : 2
10.08.2025
Викинг
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Волеренга
2 : 1
03.08.2025
Сандефьорд
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Сандефьорд
3 : 2
26.07.2025
Сарпсборг 08
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Фредрикстад
1 : 1
01.06.2025
Сарпсборг 08
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Сарпсборг 08
0 : 1
25.05.2025
Тромсе
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Бранн
2 : 2
16.05.2025
Сарпсборг 08
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
Сарпсборг 08
4 : 0
11.05.2025
ХамКам
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Викинг
0 : 0
04.05.2025
Сарпсборг 08
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Сарпсборг 08
2 : 3
27.04.2025
Стремсгодсет
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
КФУМ-Камератене
1 : 3
21.04.2025
Сарпсборг 08
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Сарпсборг 08
1 : 1
06.04.2025
Волеренга
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Мольде
0 : 2
30.03.2025
Сарпсборг 08
Был в запасе
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