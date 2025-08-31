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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сандефьорд - Буде-Глимт
Сандефьорд - Буде-Глимт: обзор матча 31 августа 2025
Сандефьорд
31.08.2025, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
1 : 2
Завершен
Буде-Глимт
52'
L. Mettler
51'
Й. Хеуге
71'
S. Ingi Sigurðarson (АГ)
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сандефьорд - Буде-Глимт
Конец матча
Желтая карточка
R. Dzabic
+3
+1
Желтая карточка
Й. Хеуге
Замена
R. Dzabic
️️️️
L. Mettler
+7'
Замена
B. Berntsen
️️️️
C. Cheng
Замена
Й. Гундерсен
️️️️
В. Нильсен
Желтая карточка
Ф. Лофтеснес-Бюне
Желтая карточка
О. Бьортуфт
Желтая карточка
S. Ingi Sigurðarson
Замена
Ф. Лофтеснес-Бюне
️️️️
В. Валле Эгели
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
S. Ingi Sigurðarson
Замена
С. Аукленд
️️️️
А. Клинге
Замена
Д. Басси
️️️️
M. Jørgensen
Желтая карточка
П. Берг
ГОЛ! 1:1!
L. Mettler
ГОЛ! 0:1!
Й. Хеуге
Второй тайм
+1'
Желтая карточка
В. Валле Эгели
20'
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандефьорд
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
47
Stian Kristiansen
ЦЗ
4
Зинедин Смайлович
ЦЗ
21
Филип Оттоссон
(К)
ОП
9
Jacob Hanstad
ЦП
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
10
Loris Mettler
ЦП
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
4
Fredrik Carson Pedersen
ЦФ
9
Stefán Ingi Sigurðarson
ЦФ
17
Christopher Cheng
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
19
Андерс Клинге
ЦП
29
Mathias Jørgensen
ЦФ
9
Каспер Хег
(К)
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Сандефьорд
1
Alf Grønneberg
ВР
2
Martin Gjone
ЦЗ
14
Edvard Pettersen
ЦП
21
Jakob Swift
ЦП
23
Robin Dzabic
ЦП
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
19
Bendik Berntsen
ЦФ
24
Sebastian Mathisen
ЦФ
43
Elias Jemal
ЦФ
Буде-Глимт
1
Юлиан Лунд
ВР
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
23
Магнус Риснаэс
ЦП
8
Сондре Аукленд
АП
22
Даниэл Басси
ПВ
23
Миккель Бро Хансен
ЦФ
2-1-4-3
22
Эрикссон
47
4
Смайлович
21
Оттоссон
9
10
3
Эгели
6
Мерк
17
9
4
3-1-3-1-2
12
Хайкин
4
Бьортуфт
2
Нильсен
15
Бьоркан
7
Берг
26
Эвьен
20
Сьоволд
19
Клинге
10
Хеуге
9
Хег
29
10
23
23
10
3
Эгели
26
Лофтеснес-Бюне
26
Лофтеснес-Бюне
3
Эгели
17
19
19
17
2
Нильсен
6
Гундерсен
6
Гундерсен
2
Нильсен
19
Клинге
8
Аукленд
8
Аукленд
19
Клинге
29
22
Басси
22
Басси
29
Остались в запасе
Сандефьорд
Буде-Глимт
1
Alf Grønneberg
ВР
2
Martin Gjone
ЦЗ
14
Edvard Pettersen
ЦП
21
Jakob Swift
ЦП
24
Sebastian Mathisen
ЦФ
43
Elias Jemal
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
1
Юлиан Лунд
ВР
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
23
Магнус Риснаэс
ЦП
23
Миккель Бро Хансен
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Остались в запасе
1
Alf Grønneberg
ВР
2
Martin Gjone
ЦЗ
14
Edvard Pettersen
ЦП
21
Jakob Swift
ЦП
24
Sebastian Mathisen
ЦФ
43
Elias Jemal
ЦФ
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
23
Магнус Риснаэс
ЦП
23
Миккель Бро Хансен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Статистика матча Сандефьорд - Буде-Глимт
4
3
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
4
8
Нарушения
8
8
Офсайды
0
2
Количество передач
517
549
Сейвы
2
0
Точность передач %
87
88
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.03
1.12
Матчи команд
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
- : -
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Русенборг
0 : 0
10.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Сандефьорд
3 : 0
20.09.2026
Старт
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
- : -
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Лига чемпионов, Общий этап
Наполи
4 : 3
20.10.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
ХамКам
0 : 2
17.10.2026
Буде-Глимт
Информация о матче
Главный судья:
Tore Hansen, Norway
Стадион:
Jotun Arena, Sandefjord
Игрок матча
Рейтинг
Fredrik Carson Pedersen
Нападающий
Рейтинг: 7.9
Минут на поле
90
Голы
0
Ассисты
1
Ударов по воротам
3
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