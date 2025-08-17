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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Кристиансунд - Сандефьорд
Кристиансунд - Сандефьорд: обзор матча 17 августа 2025
Кристиансунд
17.08.2025, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
2 : 2
Завершен
Сандефьорд
81'
L. Alvheim
88'
L. Alvheim
48'
S. Ingi Sigurðarson
53'
S. Ingi Sigurðarson
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кристиансунд - Сандефьорд
Конец матча
Желтая карточка
D. Tufekcic
90'
+3
90'
+7'
ГОЛ! 2:2!
L. Alvheim
Пас отдал
F. Flex
88'
85'
Замена
В. Валле Эгели
️️️️
R. Dzabic
Замена
I. Hoffman
️️️️
M. Normann Williamsen
82'
ГОЛ! 1:2!
L. Alvheim
Пас отдал
D. Tufekcic
81'
Замена
F. Flex
️️️️
M. Rakneberg
74'
Желтая карточка
H. Sletsjoe
65'
Замена
L. Alvheim
️️️️
М. Иса
64'
Замена
S. Skeide
️️️️
Р. Корлу
64'
63'
Желтая карточка
L. Mettler
55'
Желтая карточка
E. Patoulidis
53'
ГОЛ! 0:2!
S. Ingi Sigurðarson
Пас отдал
E. Patoulidis
48'
ГОЛ! 0:1!
S. Ingi Sigurðarson
Второй тайм
45'
+3'
9'
Желтая карточка
S. Kristiansen
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристиансунд
12
Adrian Sæther
ВР
5
Dan Peter Ulvestad
(К)
ЦЗ
14
Marius Olsen
ЦЗ
9
Sander Kilen
ЦП
8
Никлас Эдегор
ЦП
16
David Tufekcic
ЦП
10
Henry Sletsjoe
ЦП
10
Резан Корлу
АП
7
Мустафа Иса
ЛВ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
18
Mikkel Rakneberg
ЦФ
Главный тренер
Амунд Скири
Сандефьорд
13
Карлйохан Эрикссон
ВР
47
Stian Kristiansen
ЦЗ
2
Зинедин Смайлович
ЦЗ
16
Филип Оттоссон
(К)
ОП
23
Robin Dzabic
ЦП
10
Loris Mettler
ЦП
27
Jakob Maslo Dunsby
ЦФ
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
17
Christopher Cheng
ЦФ
4
Fredrik Carson Pedersen
ЦФ
9
Stefán Ingi Sigurðarson
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Кристиансунд
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
3
Frederik Flex
ЦЗ
31
Herman Opsahl
ЦП
14
Syver Skeide
ЦП
19
Leander Alvheim
ЦФ
27
Adrian Kurd Rønning
ЦФ
22
Haakon Haugen
ЦФ
88
Igor Jeličić
ЦФ
24
Ian Hoffman
ЦФ
Сандефьорд
1
Alf Grønneberg
ВР
2
Martin Gjone
ЦЗ
14
Edvard Pettersen
ЦП
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
9
Jacob Hanstad
ЦП
24
Sebastian Mathisen
ЦФ
43
Elias Jemal
ЦФ
2-4-2-2
12
5
14
9
16
10
8
Эдегор
7
Иса
10
Корлу
18
17
2-1-2-5
13
Эрикссон
47
2
Смайлович
16
Оттоссон
23
10
27
9
4
17
7
18
3
3
18
10
Корлу
14
14
10
Корлу
7
Иса
19
19
7
Иса
17
24
24
17
23
3
Эгели
3
Эгели
23
Остались в запасе
Кристиансунд
Сандефьорд
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
31
Herman Opsahl
ЦП
27
Adrian Kurd Rønning
ЦФ
22
Haakon Haugen
ЦФ
88
Igor Jeličić
ЦФ
Главный тренер
Амунд Скири
1
Alf Grønneberg
ВР
2
Martin Gjone
ЦЗ
14
Edvard Pettersen
ЦП
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
9
Jacob Hanstad
ЦП
24
Sebastian Mathisen
ЦФ
43
Elias Jemal
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
31
Herman Opsahl
ЦП
27
Adrian Kurd Rønning
ЦФ
22
Haakon Haugen
ЦФ
88
Igor Jeličić
ЦФ
Остались в запасе
1
Alf Grønneberg
ВР
2
Martin Gjone
ЦЗ
14
Edvard Pettersen
ЦП
26
Филип Лофтеснес-Бюне
ЦП
9
Jacob Hanstad
ЦП
24
Sebastian Mathisen
ЦФ
43
Elias Jemal
ЦФ
Главный тренер
Амунд Скири
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Кристиансунд - Сандефьорд
2
3
Всего ударов по воротам
16
17
Удары в створ
7
8
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
8
7
Нарушения
13
8
Офсайды
2
3
Количество передач
328
651
Сейвы
6
5
Точность передач %
73
87
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
12
9
Удары из-за пределов штрафной
4
8
xG (ожидаемые голы)
1.28
2.01
Матчи команд
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
КФУМ-Камератене
- : -
02.08.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Кристиансунд
1 : 2
25.07.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Кристиансунд
0 : 0
18.07.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Русенборг
3 : 0
12.07.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Волеренга
3 : 1
29.05.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Кристиансунд
1 : 2
24.05.2026
Викинг
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Фредрикстад
- : -
01.08.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Сандефьорд
0 : 3
26.07.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Викинг
2 : 1
18.07.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Сандефьорд
2 : 2
12.07.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Мольде
2 : 1
30.05.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Сандефьорд
1 : 1
25.05.2026
Фредрикстад
Информация о матче
Главный судья:
Daniel Higraff, Norway
Стадион:
Kristiansund Stadion, Kristiansund
Таблица
Команда
5
Сандефьорд
13
Кристиансунд
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
30
15
3
12
55
42
13
48
30
9
8
13
37
59
-22
35
Полная таблица
Новости команд
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Кристиансунд
Сандефьорд
Форвард «Русенборга» – о своем голе в девятку дальним ударом: «Член – в правую руку, телефон – в левую. Собираюсь получить удовольствие»
2024.04.02 20:56
2
В матче чемпионата Норвегии игрок в течение 13 минут забил в свои и чужие ворота
2021.06.12 16:58
ЦСКА хочет купить нападающего «Кристиансунна» Бамбу
2018.07.31 13:44
14
Товарищеский матч. «Краснодар» разгромно проиграл седьмой команде Норвегии
2018.02.20 19:50
11
ЦСКА хочет купить нападающего «Кристиансунна» Бамбу
2018.07.31 13:44
14
Товарищеский матч. «Краснодар» разгромно проиграл седьмой команде Норвегии
2018.02.20 19:50
11
Форвард «Русенборга» – о своем голе в девятку дальним ударом: «Член – в правую руку, телефон – в левую. Собираюсь получить удовольствие»
2024.04.02 20:56
2
В матче чемпионата Норвегии игрок в течение 13 минут забил в свои и чужие ворота
2021.06.12 16:58
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