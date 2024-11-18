Статистика по турнирам

Кипр. Первый Дивизион 2025/2026 Кипр. Первый Дивизион 2024/2025 Лига наций 2024/2025 Кипр. Первый Дивизион 2023/2024 Отбор ЧЕ-2020 2019 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015