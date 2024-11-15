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Расписание матчей
Лига наций
Кипр - Литва
Кипр - Литва: обзор матча 15 ноября 2024
Кипр
15.11.2024, пятница, 20:00
Лига наций, группа C2, 5 тур
2 : 1
Завершен
Литва
18'
Г. Кастанос
63'
М. Ционис
47'
Г. Гинейтис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кипр - Литва
Желтая карточка
Я. Кусулос
82'
Замена
Я. Сациас
️️️️
Г. Кастанос
81'
Замена
А. Макрис
️️️️
Л. Лоизу
76'
65'
Желтая карточка
Ю. Ласицкас
ГОЛ! 2:1!
М. Ционис
63'
60'
Замена
Г. Матулевичюс
️️️️
М. Воробьевас
60'
Замена
Ф. Черных
️️️️
П. Сирвис
59'
Замена
Т. Милашюс
️️️️
А. Тутишкинас
56'
Желтая карточка
П. Голубицкас
Замена
М. Ционис
️️️️
А. Какулис
56'
Замена
Я. Кусулос
️️️️
Х. Харалампус
56'
Желтая карточка
Г. Кастанос
53'
47'
ГОЛ! 1:1!
Г. Гинейтис
Пас отдал
П. Голубицкас
46'
Замена
Т. Калинаускас
️️️️
А. Должников
Замена
G. Malekkidis
️️️️
Н. Иоанну
46'
Желтая карточка
А. Какулис
41'
Желтая карточка
Н. Иоанну
22'
ГОЛ! 1:0!
Г. Кастанос
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кипр
13
Деметрис Деметриу
ВР
2
Андреас Каро
ЦЗ
4
Стелиос Андреу
ЦЗ
3
Николас Панайоту
ЦЗ
4
Николас Иоанну
ЦЗ
9
Иоаннис Питтас
ЛП
20
Григорис Кастанос
ЦП
18
Костакис Артиматас
(К)
ЦП
5
Харалампос Харалампус
АП
10
Лоизос Лоизу
ЦФ
11
Андроникос Какулис
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
Литва
23
Mantas Bertasius
ВР
4
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
2
Артемиюс Тутишкинас
ЦЗ
13
Юстас Ласицкас
(К)
ЦЗ
17
Пиюс Сирвис
ПЗ
22
Паулюс Голубицкас
ЦП
6
Модестас Воробьевас
ЦП
15
Гвидас Гинейтис
ЦП
7
Артур Должников
ПВ
9
Гитис Паулаускас
ЦФ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Кипр
22
Неофитос Михаил
ВР
12
Жоэль Малл
ВР
15
Christos Shelis
ЦЗ
8
Янис Кусулос
ЦЗ
10
Руел Сотириу
ЛВ
6
Данило Шполярич
ОП
6
Яннис Сациас
ЦП
7
Минас Антониу
ПП
14
Giorgos Malekkidis
ЦФ
23
Антреас Макрис
ЦФ
3
Пиерос Сотириу
ЦФ
21
Маринос Ционис
ЦФ
Литва
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
20
Рокас Лекиатас
ЦЗ
21
Доминикас Бараускас
ЦЗ
20
Титас Милашюс
ЛВ
16
Домантас Антанавичюс
ЦП
8
Гедриус Матулевичюс
ЦП
3
Эдгарас Уткус
ЦП
20
M. Vareika
ЦП
10
Томас Калинаускас
АП
12
Deividas Mikelionis
ЦФ
10
Федор Черных
ЦФ
11
Romualdas Jansonas
ЦФ
4-3-1-2
13
Деметриу
2
Каро
3
Панайоту
4
Иоанну
4
Андреу
9
Питтас
18
Артиматас
20
Кастанос
5
Харалампус
11
Какулис
10
Лоизу
3-2-3-1-1
23
5
Казуколовас
2
Тутишкинас
13
Ласицкас
17
Сирвис
4
Гирдвайнис
22
Голубицкас
6
Воробьевас
15
Гинейтис
7
Должников
9
Паулаускас
5
Харалампус
8
Кусулос
8
Кусулос
5
Харалампус
20
Кастанос
6
Сациас
6
Сациас
20
Кастанос
4
Иоанну
14
14
4
Иоанну
10
Лоизу
23
Макрис
23
Макрис
10
Лоизу
11
Какулис
21
Ционис
21
Ционис
11
Какулис
6
Воробьевас
8
Матулевичюс
8
Матулевичюс
6
Воробьевас
7
Должников
10
Калинаускас
10
Калинаускас
7
Должников
2
Тутишкинас
20
Милашюс
20
Милашюс
2
Тутишкинас
17
Сирвис
10
Черных
10
Черных
17
Сирвис
Остались в запасе
Кипр
Литва
22
Неофитос Михаил
ВР
12
Жоэль Малл
ВР
15
Christos Shelis
ЦЗ
6
Данило Шполярич
ОП
7
Минас Антониу
ПП
10
Руел Сотириу
ЛВ
3
Пиерос Сотириу
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
20
Рокас Лекиатас
ЦЗ
21
Доминикас Бараускас
ЦЗ
16
Домантас Антанавичюс
ЦП
3
Эдгарас Уткус
ЦП
20
M. Vareika
ЦП
12
Deividas Mikelionis
ЦФ
11
Romualdas Jansonas
ЦФ
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Остались в запасе
22
Неофитос Михаил
ВР
12
Жоэль Малл
ВР
15
Christos Shelis
ЦЗ
6
Данило Шполярич
ОП
7
Минас Антониу
ПП
10
Руел Сотириу
ЛВ
3
Пиерос Сотириу
ЦФ
Остались в запасе
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
20
Рокас Лекиатас
ЦЗ
21
Доминикас Бараускас
ЦЗ
16
Домантас Антанавичюс
ЦП
3
Эдгарас Уткус
ЦП
20
M. Vareika
ЦП
12
Deividas Mikelionis
ЦФ
11
Romualdas Jansonas
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
Главный тренер
Эдгарас Янкаускас
Статистика матча Кипр - Литва
4
2
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
21
22
Офсайды
2
1
Количество передач
319
367
Сейвы
3
2
Точность передач %
72
76
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Кипр
Лига наций, Финал
Кипр
- : -
25.03.2027
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Литва
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 0
12.11.2026
Суринам
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Информация о матче
Главный судья:
Ненад Минакович
Стадион:
АЕК-Арена
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