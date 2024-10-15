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Расписание матчей
Лига наций
Косово - Кипр
Косово - Кипр: обзор матча 15 октября 2024
Косово
15.10.2024, вторник, 21:45
Лига наций, группа C2, 4 тур
3 : 0
Завершен
Кипр
30'
А. Ррахмани
52'
Э. Красники
70'
Э. Сахити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Косово - Кипр
79'
Желтая карточка
Л. Лоизу
77'
Замена
П. Сотириу
️️️️
И. Питтас
Замена
Ф. Аслани
️️️️
А. Ррахмани
77'
Замена
Ф. Алити
️️️️
А. Ррахмани
77'
72'
Замена
М. Антониу
️️️️
А. Каро
72'
Замена
Р. Мамас
️️️️
Г. Кастанос
72'
Замена
М. Ционис
️️️️
А. Макрис
ГОЛ! 3:0!
Э. Сахити
70'
Замена
Э. Сахити
️️️️
Э. Жегрова
67'
ГОЛ! 2:0!
Э. Красники
52'
46'
Замена
К. Пилеас
️️️️
Н. Иоанну
ГОЛ! 1:0!
А. Ррахмани
Пас отдал
Ф. Муслия
30'
Замена
Ф. Муслия
️️️️
М. Рашица
16'
8'
Желтая карточка
Н. Иоанну
Желтая карточка
Э. Жегрова
8'
7'
Желтая карточка
К. Лайфис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Косово
1
Арьянет Мурич
ВР
13
Амир Ррахмани
(К)
ЦЗ
5
Лумбард Деллова
ЦЗ
15
Мергим Войвода
ПЗ
21
Донат Ррудхани
ЛП
17
Эрмал Красники
ЛВ
21
Линдон Эмерллаху
ОП
22
Мухаррем Яшари
ЦП
10
Эдон Жегрова
ПВ
7
Милот Рашица
ПВ
9
Албион Ррахмани
ЦФ
Главный тренер
Ален Жиресс
Кипр
13
Деметрис Деметриу
ВР
4
Стелиос Андреу
ЦЗ
2
Андреас Каро
ЦЗ
4
Николас Иоанну
ЦЗ
9
Иоаннис Питтас
ЛП
19
Константинос Лайфис
ЦП
18
Костакис Артиматас
(К)
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
5
Харалампос Харалампус
АП
23
Антреас Макрис
ЦФ
10
Лоизос Лоизу
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
Косово
12
Висар Бекай
ВР
16
Амир Сайпи
ВР
3
Фидан Алити
ЦЗ
2
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
4
Илир Красники
ЦЗ
10
Эмир Сахити
ЛВ
14
Валон Бериша
ЦП
8
Флоран Муслия
ЦП
18
Eliot Bujupi
ЦФ
11
Фисник Аслани
ЦФ
Кипр
22
Неофитос Михаил
ВР
12
Жоэль Малл
ВР
2
Костас Пилеас
ЛЗ
3
Николас Панайоту
ЦЗ
8
Янис Кусулос
ЦЗ
6
Алекс Гогич
ОП
12
Рафаил Мамас
ОП
15
Андреас Хрисостому
ЦП
7
Минас Антониу
ПП
21
Маринос Ционис
ЦФ
9
Мариос Илия
ЦФ
3
Пиерос Сотириу
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Мурич
13
Ррахмани
5
Деллова
15
Войвода
21
Эмерллаху
21
Ррудхани
22
Яшари
17
Красники
10
Жегрова
7
Рашица
9
Ррахмани
3-4-1-2
13
Деметриу
4
Андреу
2
Каро
4
Иоанну
19
Лайфис
18
Артиматас
20
Кастанос
9
Питтас
5
Харалампус
10
Лоизу
23
Макрис
13
Ррахмани
3
Алити
3
Алити
13
Ррахмани
7
Рашица
8
Муслия
8
Муслия
7
Рашица
10
Жегрова
10
Сахити
10
Сахити
10
Жегрова
9
Ррахмани
11
Аслани
11
Аслани
9
Ррахмани
4
Иоанну
2
Пилеас
2
Пилеас
4
Иоанну
20
Кастанос
12
Мамас
12
Мамас
20
Кастанос
2
Каро
7
Антониу
7
Антониу
2
Каро
23
Макрис
21
Ционис
21
Ционис
23
Макрис
9
Питтас
3
Сотириу
3
Сотириу
9
Питтас
Остались в запасе
Косово
Кипр
12
Висар Бекай
ВР
16
Амир Сайпи
ВР
2
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
4
Илир Красники
ЦЗ
14
Валон Бериша
ЦП
18
Eliot Bujupi
ЦФ
Главный тренер
Ален Жиресс
22
Неофитос Михаил
ВР
12
Жоэль Малл
ВР
3
Николас Панайоту
ЦЗ
8
Янис Кусулос
ЦЗ
6
Алекс Гогич
ОП
15
Андреас Хрисостому
ЦП
9
Мариос Илия
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
Остались в запасе
12
Висар Бекай
ВР
16
Амир Сайпи
ВР
2
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
4
Илир Красники
ЦЗ
14
Валон Бериша
ЦП
18
Eliot Bujupi
ЦФ
Остались в запасе
22
Неофитос Михаил
ВР
12
Жоэль Малл
ВР
3
Николас Панайоту
ЦЗ
8
Янис Кусулос
ЦЗ
6
Алекс Гогич
ОП
15
Андреас Хрисостому
ЦП
9
Мариос Илия
ЦФ
Главный тренер
Ален Жиресс
Главный тренер
Темури Кецбая
Статистика матча Косово - Кипр
1
3
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
6
Нарушения
9
12
Офсайды
2
1
Количество передач
566
307
Сейвы
4
3
Точность передач %
86
73
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Матчи команд
Косово
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Кипр
Лига наций, Финал
Кипр
- : -
25.03.2027
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Информация о матче
Главный судья:
Матей Юг
(Любляна)
Стадион:
Stadiumi Fadil Vokrri, Prishtinë
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