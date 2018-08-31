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Лас-Пальмас
Сандро Рамирес
Новости
€ 700 тыс
Сандро Рамирес - новости
Лас-Пальмас
9 июля 1995 (31), Лас-Пальмас
#19 | Нападающий
175 см
Испания
Статистика
Новости
Трансферы
Фото
Сандро Рамирес сменил «Эвертон» на «Реал Сосьедад»
2018.08.31 01:49
8
Фото
«Эвертон» отдал Рамиреса в аренду «Севилье»
2018.01.31 07:57
2
Источник: «Эвертон» завершил сделку по Сандро Рамиресу
2017.06.18 10:59
«Атлетико» включился в борьбу за воспитанника «Барселоны» Сандро
2017.05.17 12:42
1
Форвард «Малаги» Сандро перейдет в «Эвертон» за 6 миллионов
2017.05.11 13:09
Куман просматривал нападающего «Малаги» в матче с «Сельтой»
2017.05.08 06:46
Примера. «Малага» в гостях уверенно обыграла «Гранаду»
2017.04.25 23:28
Фото
Сандро Рамирес – игрок «Малаги»
2016.07.07 20:15
1
Сандро покинет «Барселону»
2016.05.24 12:28
4
Наставник «Ньюкасла» хочет подписать нападающего «Барселоны»
2016.01.22 10:37
Рамирес может перейти в «Бетис»
2016.01.19 17:56
«Тоттенхэм» намерен приобрести Сандро Рамиреса у «Барселоны» менее чем за 12 миллионов
2015.12.25 14:00
1
«Барселона» может продать Сандро в «Тоттенхэм»
2015.12.23 19:36
Кубок Испании. «Барселона» разгромила «Виллановенсе»
2015.12.02 23:51
3
Роберто: «Не завидую Сандро и Муниру»
2015.10.14 14:29
«Барселона» не будет искать замену Педро
2015.08.20 12:46
1
Главные новости
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