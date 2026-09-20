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Испания. Сегунда
Команды
Лас-Пальмас
Сандро Рамирес
Статистика
€ 700 тыс
Сандро Рамирес - статистика
Лас-Пальмас
9 июля 1995 (31), Лас-Пальмас
#19 | Нападающий
175 см
Испания
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Матчи за последние 30 дней
Испания. Сегунда, 6 тур
Лас-Пальмас
1 : 2
20.09.2026
Бургос
71' - 90'
Испания. Сегунда, 5 тур
Кадис
0 : 1
12.09.2026
Лас-Пальмас
77' - 90'
Испания. Сегунда, 4 тур
Лас-Пальмас
0 : 0
04.09.2026
Леганес
1' - 69'
Испания. Сегунда, 3 тур
Жирона
5 : 2
29.08.2026
Лас-Пальмас
69' - 90'
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2026/2027
Испания. Сегунда 2025/2026
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Испания. Примера 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лас-Пальмас
6
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 6 тур
Лас-Пальмас
1 : 2
20.09.2026
Бургос
71' - 90'
Испания. Сегунда, 5 тур
Кадис
0 : 1
12.09.2026
Лас-Пальмас
77' - 90'
Испания. Сегунда, 4 тур
Лас-Пальмас
0 : 0
04.09.2026
Леганес
1' - 69'
Испания. Сегунда, 3 тур
Жирона
5 : 2
29.08.2026
Лас-Пальмас
69' - 90'
Испания. Сегунда, 2 тур
Сеута
0 : 2
22.08.2026
Лас-Пальмас
87' - 90'
Испания. Сегунда, 1 тур
Лас-Пальмас
2 : 1
16.08.2026
Альбасете
86' - 90'
90'
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